10 рублей за оплату коммуналки и телефона в кассе. Какую комиссию берут банки за платежи в ЕРИП

В начале года некоторые банки изменили комиссии за платежи через ЕРИП в своих кассах. За большинство операций теперь нужно платить вплоть до 5 рублей. FINANCE.TUT.BY выяснил, как обстоят дела с комиссиями за платежи через ЕРИП во всех белорусских банках.
Начнем с хорошего: все еще без комиссий можно заплатить за коммуналку, мобильный телефон, интернет и так далее в кассах трех банков — Банк БелВЭБ, Цептер Банк и БСБ Банк.
В некоторых банках комиссии не фиксированные, а зависят от суммы платежа: в Технобанке — 0,5% от суммы, в Белинвестбанке и Идея Банке — 2%.
При этом банки не взимают комиссию за оплату через кассу наличными налоов, пошлин и других платежей в республиканский и местные бюджеты, а также в ФСЗН.
Напомним также, что комиссию за платежи в ЕРИП ввела и «Белпочта» — 60 копеек. Правда, оплатить коммуналку, домашний телефон, ТСИС, а также сделать платежи в бюджет, на благотворительные счета и в пользу самой «Белпочты» можно по-прежнему без комиссии. А вот за мобильный плату лучше вносить в инфокиоске или интернет-банкинге.
В таблице указана информация только за операции физических лиц.
Название банка
Размер комиссии за каждый платеж
Альфа-Банк
Оплата через ЕРИП возможна только в инфокиоске/моб.приложении/интернет-банкинге. Без комиссии.
БанкБелВЭБ
Без комиссии во всех кассах банка.
Банк Дабрабыт
3 BYN, кроме уплаты налогов, пени и других обязательных платежей бюджет и бюджетные фонды; повторного банковского перевода, если в первый раз зачисление денег было по ошибочным реквизитам; оплаты автоцентра «Атлант-М Боровая»; страховых платежей («Купала») и страхового взноса на счет в «Белнефтестрах».
Банк Решение
2.50 BYN
Белагропромбанк
1.50 BYN
Беларусбанк
2 BYN
Комиссия не взимается за коммунальные платежи и городской телефон; платежи в бюджет (налоги, сборы, пошлины, штрафы);
платежи в пользу общественных объединений, на благотворительные счета
и взносы страховым агентам (которые есть в ветке ЕРИП); платежи в пользу Беларусбанка; если плательщик — участник ВОВ.
Белгазпромбанк
2 BYN за каждый платеж
Банк ВТБ
С 3 февраля комиссия будет 2.50 BYN за каждый платеж. Сейчас — 1.50 BYN.
При оплате по карте другого банка-комиссия 2% от суммы за снятие наличных + 2.50 руб за платеж.
Идея Банк
2% от суммы, минимум 2 BYN и максимум 500 BYN (если зачислять наличные через кассу на счета в других банках — 2% от суммы, но не менее 5 рублей и не более 500 рублей).
Без комиссии — уплата налогов, платежей в госбюджет, взносов в ФСЗН, перечисления на благотворительные счета, а также за прием страховых взносов в рамках программы «Женщины в бизнесе».
МТБанк
Оплата через ЕРИП возможна только в инфокиоске/моб.приложении/интернет-банкинге. Без комиссии
Paritetbank
2 BYN, кроме внесения платежей в госбюджет — налогов, пошлин и штрафов. Сейчас эту комиссию взимают не во всех кассах, а с 1 февраля заплатить этот сбор нужно будет во всех кассах.
Приорбанк
5 BYN, если платеж можно сделать в инфокиоске.
Банковский перевод, например, нельзя произвести в инфокиоске, поэтому он будет без комиссии, а коммуналка или плата за телефон — 5 BYN.
РРБ-Банк
1 BYN, кроме платежей в уплату налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджет.
Технобанк
От 0.5% от суммы за каждый платеж, мин. 2 BYN и макс. 50 BYN.
Размер комиссии зависит от того, где открыт счет у получателя платежа.
Франсабанк
1 BYN, кроме налоговых и таможенных платежей, штрафов ГАИ.
Цептер Банк
Без комиссии.
Белорусский народный банк
3.50 BYN за любой платеж.
Белинвестбанк
2% от суммы,
минимум 2 BYN и максимум 80 BYN
При этом если платеж на строительство (реконструкцию), приобретение жилых помещений, то комиссия — 0,1% от суммы, минимум 2 рубля, максимум — 80 рублей).
Комиссия не взимается за платежи в бюджет (налоги, сборы, пошлины, штрафы).
Если оплата по карте, то 2 BYN независимо от суммы (если это не карта Белинвестбанка, то может быть еще комиссия банка, который выпустил карту).
БСБ Банк
Без комиссии.
БТАБанк
1 BYN
БПС-Сбербанк
5 BYN, кроме уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты или бюджетные фонды.
Статусбанк
1 BYN, кроме уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты или бюджетные фонды.
Название банка
Размер комиссии за каждый платеж
Альфа-Банк
Оплата через ЕРИП возможна только в инфокиоске/моб.приложении/интернет-банкинге. Без комиссии.
БанкБелВЭБ
Без комиссии во всех кассах банка.
Банк Дабрабыт
3 BYN, кроме уплаты налогов, пени и других
обязательных платежей бюджет и бюджетные фонды; повторного банковского перевода, если в первый раз зачисление денег было по ошибочным реквизитам; оплаты автоцентра «Атлант-М Боровая»; страховых платежей («Купала») и страхового взноса на счет в «Белнефтестрах».
Банк Решение
2.50 BYN
Белагропромбанк
1.50 BYN
Беларусбанк
2 BYN
Комиссия не взимается за коммунальные платежи и городской телефон; платежи в бюджет (налоги, сборы, пошлины, штрафы);
платежи в пользу общественных объединений, на благотворительные счета
и взносы страховым агентам (которые есть в ветке ЕРИП); платежи в пользу Беларусбанка; если плательщик — участник ВОВ.
Белгазпромбанк
2 BYN за каждый платеж
Банк ВТБ
С 3 февраля комиссия будет 2.50 BYN за каждый платеж. Сейчас — 1.50 BYN.
При оплате по карте другого банка-комиссия 2% от суммы за снятие наличных + 2.50 руб за платеж.
Идея Банк
2% от суммы, минимум 2 BYN и максимум 500 BYN (если зачислять наличные через кассу на счета в других банках — 2% от суммы, но не менее 5 рублей и не более 500 рублей).
Без комиссии — уплата налогов, платежей в госбюджет, взносов в ФСЗН, перечисления на благотворительные счета, а также за прием страховых взносов в рамках программы «Женщины в бизнесе».
МТбанк
Оплата через ЕРИП возможна только в инфокиоске/моб.приложении/интернет-банкинге. Без комиссии
Paritetbank
2 BYN, кроме внесения платежей в госбюджет — налогов, пошлин и штрафов. Сейчас эту комиссию взимают не во всех кассах, а с 1 февраля заплатить этот сбор нужно будет во всех кассах.
Приорбанк
5 BYN, если платеж можно сделать в инфокиоске.
Банковский перевод, например, нельзя произвести в инфокиоске, поэтому он будет без комиссии, а коммуналка или плата за телефон — 5 BYN.
РРБ-Банк
1 BYN, кроме платежей в уплату налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджет.
Технобанк
От 0.5% от суммы за каждый платеж, мин. 2 BYN и макс. 50 BYN.
Размер комиссии зависит от того, где открыт счет у получателя платежа.
Франсабанк
1 BYN, кроме налоговых и таможенных платежей, штрафов ГАИ.
Цептер Банк
Без комиссии.
Белорусский народный банк
3.50 BYN за любой платеж.
Белинвестбанк
2% от суммы,
минимум 2 BYN и максимум 80 BYN
При этом если платеж на строительство (реконструкцию), приобретение жилых помещений, то комиссия — 0,1% от суммы, минимум 2 рубля, максимум — 80 рублей).
Комиссия не взимается за платежи в бюджет (налоги, сборы, пошлины, штрафы).
Если оплата по карте, то 2 BYN независимо от суммы (если это не карта Белинвестбанка, то может быть еще комиссия банка, который выпустил карту).
БСБ Банк
Без комиссии.
БТАБанк
1 BYN
БПС-Сбербанк
5 BYN, кроме уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты или бюджетные фонды.
Статусбанк
1 BYN, кроме уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты или бюджетные фонды.