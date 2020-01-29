10 рублей за оплату коммуналки и телефона в кассе. Какую комиссию берут банки за платежи в ЕРИП

Источник материала: Tut.by

В начале года некоторые банки изменили комиссии за платежи через ЕРИП в своих кассах. За большинство операций теперь нужно платить вплоть до 5 рублей. FINANCE.TUT.BY выяснил, как обстоят дела с комиссиями за платежи через ЕРИП во всех белорусских банках.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

Начнем с хорошего: все еще без комиссий можно заплатить за коммуналку, мобильный телефон, интернет и так далее в кассах трех банков — Банк БелВЭБ , Цептер Банк и БСБ Банк .

Самые маленькие комиссии — в РРБ-Банке , Франсабанке , БТА Банке и Статусбанке . За проведение платежей через ЕРИП вам придется заплатить 1 рубль.

А вот самая большая комиссия — 5 рублей за один платеж — действует в Приорбанке и БПС-Сбербанке .

В некоторых банках комиссии не фиксированные, а зависят от суммы платежа: в Технобанке — 0,5% от суммы, в Белинвестбанке и Идея Банке — 2%.

При этом банки не взимают комиссию за оплату через кассу наличными налоов, пошлин и других платежей в республиканский и местные бюджеты, а также в ФСЗН.

Напомним также, что комиссию за платежи в ЕРИП ввела и «Белпочта» — 60 копеек. Правда, оплатить коммуналку, домашний телефон, ТСИС, а также сделать платежи в бюджет, на благотворительные счета и в пользу самой «Белпочты» можно по-прежнему без комиссии. А вот за мобильный плату лучше вносить в инфокиоске или интернет-банкинге.

В таблице указана информация только за операции физических лиц.

Название банка Размер комиссии за каждый платеж Альфа-Банк Оплата через ЕРИП возможна только в инфокиоске/моб.приложении/интернет-банкинге. Без комиссии. БанкБелВЭБ Без комиссии во всех кассах банка. Банк Дабрабыт 3 BYN, кроме уплаты налогов, пени и других обязательных платежей бюджет и бюджетные фонды; повторного банковского перевода, если в первый раз зачисление денег было по ошибочным реквизитам; оплаты автоцентра «Атлант-М Боровая»; страховых платежей («Купала») и страхового взноса на счет в «Белнефтестрах». Банк Решение 2.50 BYN Белагропромбанк 1.50 BYN Беларусбанк 2 BYN Комиссия не взимается за коммунальные платежи и городской телефон; платежи в бюджет (налоги, сборы, пошлины, штрафы); платежи в пользу общественных объединений, на благотворительные счета и взносы страховым агентам (которые есть в ветке ЕРИП); платежи в пользу Беларусбанка; если плательщик — участник ВОВ. Белгазпромбанк 2 BYN за каждый платеж Банк ВТБ С 3 февраля комиссия будет 2.50 BYN за каждый платеж. Сейчас — 1.50 BYN. При оплате по карте другого банка-комиссия 2% от суммы за снятие наличных + 2.50 руб за платеж. Идея Банк 2% от суммы, минимум 2 BYN и максимум 500 BYN (если зачислять наличные через кассу на счета в других банках — 2% от суммы, но не менее 5 рублей и не более 500 рублей). Без комиссии — уплата налогов, платежей в госбюджет, взносов в ФСЗН, перечисления на благотворительные счета, а также за прием страховых взносов в рамках программы «Женщины в бизнесе». МТБанк Оплата через ЕРИП возможна только в инфокиоске/моб.приложении/интернет-банкинге. Без комиссии Paritetbank 2 BYN, кроме внесения платежей в госбюджет — налогов, пошлин и штрафов. Сейчас эту комиссию взимают не во всех кассах, а с 1 февраля заплатить этот сбор нужно будет во всех кассах. Приорбанк 5 BYN, если платеж можно сделать в инфокиоске. Банковский перевод, например, нельзя произвести в инфокиоске, поэтому он будет без комиссии, а коммуналка или плата за телефон — 5 BYN. РРБ-Банк 1 BYN, кроме платежей в уплату налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджет. Технобанк От 0.5% от суммы за каждый платеж, мин. 2 BYN и макс. 50 BYN. Размер комиссии зависит от того, где открыт счет у получателя платежа. Франсабанк 1 BYN, кроме налоговых и таможенных платежей, штрафов ГАИ. Цептер Банк Без комиссии. Белорусский народный банк 3.50 BYN за любой платеж. Белинвестбанк 2% от суммы, минимум 2 BYN и максимум 80 BYN При этом если платеж на строительство (реконструкцию), приобретение жилых помещений, то комиссия — 0,1% от суммы, минимум 2 рубля, максимум — 80 рублей). Комиссия не взимается за платежи в бюджет (налоги, сборы, пошлины, штрафы). Если оплата по карте, то 2 BYN независимо от суммы (если это не карта Белинвестбанка, то может быть еще комиссия банка, который выпустил карту). БСБ Банк Без комиссии. БТАБанк 1 BYN БПС-Сбербанк 5 BYN, кроме уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты или бюджетные фонды. Статусбанк 1 BYN, кроме уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты или бюджетные фонды.

Название банка Размер комиссии за каждый платеж Альфа-Банк Оплата через ЕРИП возможна только в инфокиоске/моб.приложении/интернет-банкинге. Без комиссии. БанкБелВЭБ Без комиссии во всех кассах банка. Банк Дабрабыт 3 BYN, кроме уплаты налогов, пени и других обязательных платежей бюджет и бюджетные фонды; повторного банковского перевода, если в первый раз зачисление денег было по ошибочным реквизитам; оплаты автоцентра «Атлант-М Боровая»; страховых платежей («Купала») и страхового взноса на счет в «Белнефтестрах». Банк Решение 2.50 BYN Белагропромбанк 1.50 BYN Беларусбанк 2 BYN Комиссия не взимается за коммунальные платежи и городской телефон; платежи в бюджет (налоги, сборы, пошлины, штрафы); платежи в пользу общественных объединений, на благотворительные счета и взносы страховым агентам (которые есть в ветке ЕРИП); платежи в пользу Беларусбанка; если плательщик — участник ВОВ. Белгазпромбанк 2 BYN за каждый платеж Банк ВТБ С 3 февраля комиссия будет 2.50 BYN за каждый платеж. Сейчас — 1.50 BYN. При оплате по карте другого банка-комиссия 2% от суммы за снятие наличных + 2.50 руб за платеж. Идея Банк 2% от суммы, минимум 2 BYN и максимум 500 BYN (если зачислять наличные через кассу на счета в других банках — 2% от суммы, но не менее 5 рублей и не более 500 рублей). Без комиссии — уплата налогов, платежей в госбюджет, взносов в ФСЗН, перечисления на благотворительные счета, а также за прием страховых взносов в рамках программы «Женщины в бизнесе». МТбанк Оплата через ЕРИП возможна только в инфокиоске/моб.приложении/интернет-банкинге. Без комиссии Paritetbank 2 BYN, кроме внесения платежей в госбюджет — налогов, пошлин и штрафов. Сейчас эту комиссию взимают не во всех кассах, а с 1 февраля заплатить этот сбор нужно будет во всех кассах. Приорбанк 5 BYN, если платеж можно сделать в инфокиоске. Банковский перевод, например, нельзя произвести в инфокиоске, поэтому он будет без комиссии, а коммуналка или плата за телефон — 5 BYN. РРБ-Банк 1 BYN, кроме платежей в уплату налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджет. Технобанк От 0.5% от суммы за каждый платеж, мин. 2 BYN и макс. 50 BYN. Размер комиссии зависит от того, где открыт счет у получателя платежа. Франсабанк 1 BYN, кроме налоговых и таможенных платежей, штрафов ГАИ. Цептер Банк Без комиссии. Белорусский народный банк 3.50 BYN за любой платеж. Белинвестбанк 2% от суммы, минимум 2 BYN и максимум 80 BYN При этом если платеж на строительство (реконструкцию), приобретение жилых помещений, то комиссия — 0,1% от суммы, минимум 2 рубля, максимум — 80 рублей). Комиссия не взимается за платежи в бюджет (налоги, сборы, пошлины, штрафы). Если оплата по карте, то 2 BYN независимо от суммы (если это не карта Белинвестбанка, то может быть еще комиссия банка, который выпустил карту). БСБ Банк Без комиссии. БТАБанк 1 BYN БПС-Сбербанк 5 BYN, кроме уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты или бюджетные фонды. Статусбанк 1 BYN, кроме уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты или бюджетные фонды.