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10 рублей за оплату коммуналки и телефона в кассе. Какую комиссию берут банки за платежи в ЕРИП

29.01.2020 14:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В начале года некоторые банки изменили комиссии за платежи через ЕРИП в своих кассах. За большинство операций теперь нужно платить вплоть до 5 рублей. FINANCE.TUT.BY выяснил, как обстоят дела с комиссиями за платежи через ЕРИП во всех белорусских банках.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

Начнем с хорошего: все еще без комиссий можно заплатить за коммуналку, мобильный телефон, интернет и так далее в кассах трех банков — Банк БелВЭБ, Цептер Банк и БСБ Банк.

Самые маленькие комиссии — в РРБ-Банке, Франсабанке, БТА Банке и Статусбанке. За проведение платежей через ЕРИП вам придется заплатить 1 рубль.

А вот самая большая комиссия — 5 рублей за один платеж — действует в Приорбанке и БПС-Сбербанке.

В некоторых банках комиссии не фиксированные, а зависят от суммы платежа: в Технобанке — 0,5% от суммы, в Белинвестбанке и Идея Банке — 2%.

При этом банки не взимают комиссию за оплату через кассу наличными налоов, пошлин и других платежей в республиканский и местные бюджеты, а также в ФСЗН.

Напомним также, что комиссию за платежи в ЕРИП ввела и «Белпочта» — 60 копеек. Правда, оплатить коммуналку, домашний телефон, ТСИС, а также сделать платежи в бюджет, на благотворительные счета и в пользу самой «Белпочты» можно по-прежнему без комиссии. А вот за мобильный плату лучше вносить в инфокиоске или интернет-банкинге.

В таблице указана информация только за операции физических лиц.

Название банка

Размер комиссии за каждый платеж

Альфа-Банк

Оплата через ЕРИП возможна только в инфокиоске/моб.приложении/интернет-банкинге. Без комиссии.

БанкБелВЭБ

Без комиссии во всех кассах банка.

Банк Дабрабыт

3 BYN, кроме уплаты налогов, пени и других обязательных платежей бюджет и бюджетные фонды; повторного банковского перевода, если в первый раз зачисление денег было по ошибочным реквизитам; оплаты автоцентра «Атлант-М Боровая»; страховых платежей («Купала») и страхового взноса на счет в «Белнефтестрах».

Банк Решение

2.50 BYN

Белагропромбанк

1.50 BYN

Беларусбанк

2 BYN

Комиссия не взимается за коммунальные платежи и городской телефон; платежи в бюджет (налоги, сборы, пошлины, штрафы);

платежи в пользу общественных объединений, на благотворительные счета

и взносы страховым агентам (которые есть в ветке ЕРИП); платежи в пользу Беларусбанка; если плательщик — участник ВОВ.

Белгазпромбанк

2 BYN за каждый платеж

Банк ВТБ

С 3 февраля комиссия будет 2.50 BYN за каждый платеж. Сейчас — 1.50 BYN.

При оплате по карте другого банка-комиссия 2% от суммы за снятие наличных + 2.50 руб за платеж.

Идея Банк

2% от суммы, минимум 2 BYN и максимум 500 BYN (если зачислять наличные через кассу на счета в других банках — 2% от суммы, но не менее 5 рублей и не более 500 рублей).

Без комиссии — уплата налогов, платежей в госбюджет, взносов в ФСЗН, перечисления на благотворительные счета, а также за прием страховых взносов в рамках программы «Женщины в бизнесе».

МТБанк

Оплата через ЕРИП возможна только в инфокиоске/моб.приложении/интернет-банкинге. Без комиссии

Paritetbank

2 BYN, кроме внесения платежей в госбюджет — налогов, пошлин и штрафов. Сейчас эту комиссию взимают не во всех кассах, а с 1 февраля заплатить этот сбор нужно будет во всех кассах.

Приорбанк

5 BYN, если платеж можно сделать в инфокиоске.

Банковский перевод, например, нельзя произвести в инфокиоске, поэтому он будет без комиссии, а коммуналка или плата за телефон — 5 BYN.

РРБ-Банк

1 BYN, кроме платежей в уплату налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджет.

Технобанк

От 0.5% от суммы за каждый платеж, мин. 2 BYN и макс. 50 BYN.

Размер комиссии зависит от того, где открыт счет у получателя платежа.

Франсабанк

1 BYN, кроме налоговых и таможенных платежей, штрафов ГАИ.

Цептер Банк

Без комиссии.

Белорусский народный банк

3.50 BYN за любой платеж.

Белинвестбанк

2% от суммы,

минимум 2 BYN и максимум 80 BYN

При этом если платеж на строительство (реконструкцию), приобретение жилых помещений, то комиссия — 0,1% от суммы, минимум 2 рубля, максимум — 80 рублей).

Комиссия не взимается за платежи в бюджет (налоги, сборы, пошлины, штрафы).

Если оплата по карте, то 2 BYN независимо от суммы (если это не карта Белинвестбанка, то может быть еще комиссия банка, который выпустил карту).

БСБ Банк

Без комиссии.

БТАБанк

1 BYN

БПС-Сбербанк

5 BYN, кроме уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты или бюджетные фонды.

Статусбанк

1 BYN, кроме уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты или бюджетные фонды.

Название банка

Размер комиссии за каждый платеж

Альфа-Банк

Оплата через ЕРИП возможна только в инфокиоске/моб.приложении/интернет-банкинге. Без комиссии.

БанкБелВЭБ

Без комиссии во всех кассах банка.

Банк Дабрабыт

3 BYN, кроме уплаты налогов, пени и других

обязательных платежей бюджет и бюджетные фонды; повторного банковского перевода, если в первый раз зачисление денег было по ошибочным реквизитам; оплаты автоцентра «Атлант-М Боровая»; страховых платежей («Купала») и страхового взноса на счет в «Белнефтестрах».

Банк Решение

2.50 BYN

Белагропромбанк

1.50 BYN

Беларусбанк

2 BYN

Комиссия не взимается за коммунальные платежи и городской телефон; платежи в бюджет (налоги, сборы, пошлины, штрафы);

платежи в пользу общественных объединений, на благотворительные счета

и взносы страховым агентам (которые есть в ветке ЕРИП); платежи в пользу Беларусбанка; если плательщик — участник ВОВ.

Белгазпромбанк

2 BYN за каждый платеж

Банк ВТБ

С 3 февраля комиссия будет 2.50 BYN за каждый платеж. Сейчас — 1.50 BYN.

При оплате по карте другого банка-комиссия 2% от суммы за снятие наличных + 2.50 руб за платеж.

Идея Банк

2% от суммы, минимум 2 BYN и максимум 500 BYN (если зачислять наличные через кассу на счета в других банках — 2% от суммы, но не менее 5 рублей и не более 500 рублей).

Без комиссии — уплата налогов, платежей в госбюджет, взносов в ФСЗН, перечисления на благотворительные счета, а также за прием страховых взносов в рамках программы «Женщины в бизнесе».

МТбанк

Оплата через ЕРИП возможна только в инфокиоске/моб.приложении/интернет-банкинге. Без комиссии

Paritetbank

2 BYN, кроме внесения платежей в госбюджет — налогов, пошлин и штрафов. Сейчас эту комиссию взимают не во всех кассах, а с 1 февраля заплатить этот сбор нужно будет во всех кассах.

Приорбанк

5 BYN, если платеж можно сделать в инфокиоске.

Банковский перевод, например, нельзя произвести в инфокиоске, поэтому он будет без комиссии, а коммуналка или плата за телефон — 5 BYN.

РРБ-Банк

1 BYN, кроме платежей в уплату налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджет.

Технобанк

От 0.5% от суммы за каждый платеж, мин. 2 BYN и макс. 50 BYN.

Размер комиссии зависит от того, где открыт счет у получателя платежа.

Франсабанк

1 BYN, кроме налоговых и таможенных платежей, штрафов ГАИ.

Цептер Банк

Без комиссии.

Белорусский народный банк

3.50 BYN за любой платеж.

Белинвестбанк

2% от суммы,

минимум 2 BYN и максимум 80 BYN

При этом если платеж на строительство (реконструкцию), приобретение жилых помещений, то комиссия — 0,1% от суммы, минимум 2 рубля, максимум — 80 рублей).

Комиссия не взимается за платежи в бюджет (налоги, сборы, пошлины, штрафы).

Если оплата по карте, то 2 BYN независимо от суммы (если это не карта Белинвестбанка, то может быть еще комиссия банка, который выпустил карту).

БСБ Банк

Без комиссии.

БТАБанк

1 BYN

БПС-Сбербанк

5 BYN, кроме уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты или бюджетные фонды.

Статусбанк

1 BYN, кроме уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты или бюджетные фонды.
 
 
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В 2020 году некоторые банки изменили комиссии за платежи через ЕРИП в кассах. Сумма увеличилась вплоть до 5 рублей. В связи с этим FINANCE.TUT.BY решил выяснить, как обстоят...
 
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