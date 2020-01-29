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Двухлетний мальчик посетил 11 стран за месяц и попал в Книгу рекордов России
29.01.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Двухлетний житель Казани Радомир Казанбаев попал в Книгу рекордов России как самый юный путешественник. За месяц ребёнок посетил с родителями 11 стран. Об этом сообщил телеканал
11 стран почти за месяц! За это время мальчик успел побывать в Мексике, Турции, Бразилии и других государствах. Чтобы ребёнок не забыл яркие впечатления от мировых достопримечательностей, родители снимали все на камеру. До этого пара уже ездила в кругосветное путешествие, но сына супруги взяли с собой в первый раз.
По словам отца мальчика, Радомиру интересно знакомиться с новыми местами. В разных странах
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Двухлетний житель Казани Радомир Казанбаев попал в Книгу рекордов России как самый юный путешественник. За месяц ребёнок посетил с родителями 11 стран. Об этом...
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