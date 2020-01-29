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Двухлетний мальчик посетил 11 стран за месяц и попал в Книгу рекордов России

29.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Двухлетний мальчик посетил 11 стран за месяц и попал в Книгу рекордов России

Двухлетний житель Казани Радомир Казанбаев попал в Книгу рекордов России как самый юный путешественник. За месяц ребёнок посетил с родителями 11 стран. Об этом сообщил телеканал «МИР 24».

11 стран почти за месяц! За это время мальчик успел побывать в Мексике, Турции, Бразилии и других государствах. Чтобы ребёнок не забыл яркие впечатления от мировых достопримечательностей, родители снимали все на камеру. До этого пара уже ездила в кругосветное путешествие, но сына супруги взяли с собой в первый раз. 

По словам отца мальчика, Радомиру интересно знакомиться с новыми местами. В разных странах мальчику покупали местную одежду. Юный путешественник может похвастаться внушительным гардеробом. 

Заявку в Книгу рекордов России Казанбаевы отправили самостоятельно. Комиссия одобрила и сделала Радомира рекордсменом, хотя раньше дети до пяти лет там не появлялись. Семья подготовила маршрут следующего кругосветного путешествия и надеется в будущем войти в книги рекордов Европы и Гиннесса. 

ОНТ
 
 
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Двухлетний житель Казани Радомир Казанбаев попал в Книгу рекордов России как самый юный путешественник. За месяц ребёнок посетил с родителями 11 стран. Об этом...
 
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