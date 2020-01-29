Двухлетний мальчик посетил 11 стран за месяц и попал в Книгу рекордов России

Источник материала: Вороновская газета





Двухлетний житель Казани Радомир Казанбаев попал в Книгу рекордов России как самый юный путешественник. За месяц ребёнок посетил с родителями 11 стран. Об этом сообщил телеканал «МИР 24» .

11 стран почти за месяц! За это время мальчик успел побывать в Мексике, Турции, Бразилии и других государствах. Чтобы ребёнок не забыл яркие впечатления от мировых достопримечательностей, родители снимали все на камеру. До этого пара уже ездила в кругосветное путешествие, но сына супруги взяли с собой в первый раз.

По словам отца мальчика, Радомиру интересно знакомиться с новыми местами. В разных странах мальчику покупали местную одежду. Юный путешественник может похвастаться внушительным гардеробом.

Заявку в Книгу рекордов России Казанбаевы отправили самостоятельно. Комиссия одобрила и сделала Радомира рекордсменом, хотя раньше дети до пяти лет там не появлялись. Семья подготовила маршрут следующего кругосветного путешествия и надеется в будущем войти в книги рекордов Европы и Гиннесса.

ОНТ