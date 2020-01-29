ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Появится ли в России должность "верховного правителя"? Путин пока не решил

29.01.2020 14:12 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Песков рассказал о позиции Путина по вопросу переименования должности президента

У президента РФ нет никакой позиции относительно идеи изменить название должности главы государства на «верховный правитель», заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Пока это все идет в режиме дискуссии, это новая инициатива. Владимир Путин ничего не думает по этому поводу. Там очень много разных предложений. У нас в Конституции написано, что «президент России», – рассказал Песков.

Он уточнил, что в ходе работы комиссии по поправкам в Конституцию поступает очень много предложений, «в этом и заключается цель дискуссии – собрать мнения», передает РИА «Новости».

«Глава государства выдвинул свою инициативу, и уже далее в свободном абсолютно режиме в комиссию поступают точки зрения дополнительного характера, потом в результате обсуждения, естественно, какие-то (предложения) будут отсеиваться, какие-то – приниматься, какие-то – нет, отсюда появится искомый итог работы комиссии. Пока это все идет в режиме дискуссии», – добавил Песков.
 
 
Ссылка на источник 22
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Песков рассказал о позиции Путина по вопросу переименования должности президента
 
Новости дня
Новости разные
 
Двухлетний мальчик посетил 11 стран за месяц и попал в Книгу рекордов России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

28.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
29.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика