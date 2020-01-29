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Появится ли в России должность "верховного правителя"? Путин пока не решил
Источник материала: Партизан
Песков рассказал о позиции Путина по вопросу переименования должности президента
У президента РФ нет никакой позиции относительно идеи изменить название должности главы государства на «верховный правитель», заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Пока это все идет в режиме дискуссии, это новая инициатива. Владимир Путин ничего не думает по этому поводу. Там очень много разных предложений. У нас в Конституции написано, что «президент России», – рассказал Песков.
Он уточнил, что в ходе работы комиссии по поправкам в Конституцию поступает очень много предложений, «в этом и заключается цель дискуссии – собрать мнения», передает РИА «Новости».
«Глава государства выдвинул свою инициативу, и уже далее в свободном абсолютно режиме в комиссию поступают точки зрения дополнительного характера, потом в результате обсуждения, естественно, какие-то (предложения) будут отсеиваться, какие-то – приниматься, какие-то – нет, отсюда появится искомый итог работы комиссии. Пока это все идет в режиме дискуссии», – добавил Песков.
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Песков рассказал о позиции Путина по вопросу переименования должности президента
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