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В минувшем году специалисты банка ВТБ (Беларусь) обработали более 450 000 звонков

29.01.2020 14:09 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

​В минувшем году специалисты банка ВТБ (Беларусь) обработали более 450 000 звонков

В течение года было обработано около 25 500 заявок на получение кредита, оформленных на сайте банка, профильных сайтах, в мобильном и Интернет-банке, а также посредством услуги USSD/SMS-кредит. Подготовлено около 4000 ответов на вопросы и отзывы, оставленные клиентами на сайте и в сервисе «Интернет-банк». В официальных каналах банка в Viber и Skype обработано около 30 000 обращений.

«Ежегодно все большее количество наших клиентов получают консультации или совершают операции посредством дистанционных каналов коммуникации, поэтому мы стараемся максимально развивать наши сервисы и повышать доступность банковских услуг. Преимущества дистанционного обслуживания очевидны - это оперативность, мобильность и комфорт. Благодаря нашим сервисам клиенты получают широкий спектр актуальной финансовой информации без личного обращения в банк», - отметила Екатерина Линиченко, начальник отдела клиентской поддержки банка ВТБ (Беларусь).

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Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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В 2019 году количество обработанных звонков, поступивших в банк ВТБ (Беларусь), составило более 454 000. Ежедневно специалисты банка получали порядка 1250 телефонных...
 
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