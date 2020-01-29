Названы причины, по которым не состоялась приёмка проектной документации завода АКБ

Источник материала: Виртуальный Брест

27 января 2020 года Инициаторы общественной экологической экспертизы повторно были приглашены на приемку проектной документации «Аккумуляторный завод ООО «АйПауэр» с собственной котельной на природном газе по адресу: Брестский район, СЭЗ «Брест», район «Аэропорт. Корректировка», разработчик нового проекта - ООО НПФ «Экология» (г.Могилев).





В результате первичного просмотра обязательных проектных документов (разработка 2020 год) (разделы «Общая пояснительная записка» (ОПЗ) с приложением исходных документов на проектирование, «Охрана окружающей среды» (ООС) с отдельным томом – паспортами на закупленное оборудование, «Технологические решения» (ТХ), отчет об ОВОС (разработчик ООО «Экология-сервис», 2016 год) для оценки их возможности передачи экспертам на проведение целевой экологической экспертизы для оценки достаточности проектных решений по обеспечению интересующей общественность экологической и иной безопасности аккумуляторного завода полного цикла, было выявлены следующие недопустимые недостатки в оформлении проектной документации, а также, частично, по информации, изложенной в ней:

По документам в ОПЗ на проектирование завода представлены исходные документы, которые были собраны ООО «Агромашдеталь» в 2015-2016 г.г. для проектирования первого и последующих вариантов проекта. Какие либо документы о передаче права проектирования от ООО «Агромашдеталь» ООО НПФ «Экология» отсутствуют. Основным документом, имеющим отношение к новому проекту, является Задание на корректировку.

В итоге, выявлено:

В техусловиях на газоснабжение, электроснабжение, водоснабжение и водоотведение, отвод ливневых вод к моменту переработки проекта истекли сроки действия. Какие либо документы по продлению, замены, или прекращению действия техусловий, отсутствуют.

В Задании на корректировку Заказчиком указано конкретное требование о разработке нового отчета ОВОС с учетом переработки или доработки смежных разделов. Задание на корректировку подписано директором ООО «АйПауэр», однако данный пункт задания Заказчика не выполнен. Протокол утверждения итогов общественных обсуждений по представленному ОВОС утвержден 09.01.2017. При просмотре исходных данных в ОПЗ выявлено:

- в приложении к ОПЗ (стр.82) представлен АКТ дополнительного выделения земельного участка от 22.03.2017 под строительство подземной кабельной линии электропередачи (0,1415 га) – после утверждения ОВОС.

- в приложении к ОПЗ (стр. 85) представлен АКТ дополнительного выделения земельного участка под строительство канализации (0,125 га), который утвержден Брестским РИК 03.04.2016, но!! подписан главным архитектором района, зам. директора ООО «АйПауэр» 30.03.2017. Штамп Госкомимущества – 2017 год. Данный факт утверждения задним числом выделенных земель рассматривается как фальсификация документа. По выявленному факту написано заявление в ОБЭП Московского РОВД г.Бреста (работники ОБЭП ознакомлены с фактом фальсификации в момент просмотра документов).

Отдельный том ООС, часть 2 с паспортами на технологическое оборудование, представлен только в электронной версии.

Паспорта в данном томе на оборудование представлены на английском языке без дублирующего заверенного перевода на русский. Данные документы, информация из которых взята для расчетов воздействия, невозможно оценить достоверно. Отсутствует информация, соответствуют ли представленные паспорта, часть страниц которых вообще нечитаема (скан ксерокопированного с факсового дубликата), типам и техническим характеристикам закупленного оборудования.

В проекте по невыясненным причинам полностью отсутствуют паспорта на природоохранное оборудование, на которое есть ссылки в проекте:

Отсутствуют

- паспорта на фильтр СКФ-КР (2-х и 3-х ступенчатые) очистки вентвыбросов от пылей;

- паспорт на установку ВМ-2-800-ПП-БС (скруббер) для очистки выбросов от серной кислоты;

- паспорт очистных сооружений ливнестока BelEcoLine.

- паспорта на ХЕПА фильтр и на абсолютный фильтр неизвестного происхождения очистки вентвыбросов от пылей;

- паспорта на очистные сооружения промстока, и на отдельные сооружения очистки (отстойники, декантатор, др.).

Также отсутствуют паспорта на химические реагенты для очистки промстока, условия поставки с гарантией обеспечения потребности.

На стр.717, книга 4.2 ООС, представлен документ от производителя оборудования оксида свинца, КНР. Заверяющая печать, как было выяснено, поддельная, проставлена на документ с помощью несложных компьютерных программ. В соответствующей программе ее можно переносить, уменьшать, то есть она носит бутафорский характер. Данный документ, на котором также отсутствуют исходящие-входящие регистрационные номера, охарактеризован как грубая подделка, однако по нему сделаны соответствующие проектные расчеты выбросов, достоверность которых поставлена по сомнение.

По выявленному факту также написано заявление в ОБЭП Московского РОВД г.Бреста (работники ОБЭП ознакомлены с фактом подделки в момент просмотра документов).

Необходимо подтверждение правового статуса печатей в документах в соответствии с законодательством КНР как официальной печати предприятия-производителя для заверения официальной информации обоснования экологической информации, касательно указанного в ней оборудования. В принципе, все печати, проставленные на иностранных документах, должны быть подтверждены соответствующими органами на предмет их правового статуса.

В ООС, раздел «Обоснование производственных мощностей» (стр. 32) указана производительность выпуска аккумуляторов по основному оборудованию до 7 500 000 АКБ/год. Ранее проект и представленный ОВОС разрабатывались на объем выпуска продукции в кол-ве 2 000 000 АКБ/год.

Соответственно предоставленный проект не может быть простой корректировкой ранее разработанного проекта, так как увеличение объема выпуска продукции в 3,75 раз будет иметь на окружающую среду региона абсолютно другой уровень воздействия, который должен быть проработан во всех разделах проекта. Косвенным подтверждением данного факта является и заявление главного инженера ООО НПФ «Экология» об увеличении выброса по свинцу с 3 кг до 29 – почти в 10 раз.

Количество ливневых стоков в разделе ООС (2020г.) (стр. 89) составляет 366 л/с, в то время как количество ливневых стоков в ОВОС (стр. 74) - 195 л/с. При этом отсутствует информация об изменении производительности очистных сооружений ливнестоков.

По факту попытки передачи комплекта проектной документации от Заказчика проекта – ООО «АйПауэр» инициаторам общественной экологической экспертизы оформлен соответствующей Акт (заверенная копия прилагается), в котором указаны все выявленные нарушения, замечания, а также попытки объяснения выявленных фактов от имени разработчика проекта ООО НПФ «Экология».

Акт подписан со одной стороны Инициаторами ОЭЭ Бекалюком Д.В. и Морозом В.Н., с другой стороны – операционным директором ООО «АйПауэр» Бутовым Д.Л. и главным инженером ООО НПФ «Экология» Д.А.Гуриковым.

Инициаторы ОЭЭ проекта аккумуляторного завода настоящим письмом заявляют, что в условиях жесткого ограничения времени общественной экологической экспертизы – 30 дней, непроработанности отдельных правовых решений ее процедуры (к примеру – привлечение иностранных экспертов), платности услуг экспертов на деньги общественности недопустимо передавать экспертам недоработанные документы, по которым Заказчиком и проектантом предложено проводить разъяснение и предоставлять дополнительную информацию уже в процессе экспертизы.

Также Инициаторы заявляют, что по меньшей мере имеется 4 неоспоримых факта того, что для нового проекта должен быть разработан свой ОВОС со всеми вытекающими последствиями в виде общественных обсуждений и, опять же, но уже в законодательном русле, общественной экологической экспертизы:

Увеличение объема выпуска аккумуляторов до 7 500 000 АКБ/год вместо имеющегося ранее 2 000 000 АКБ/год. Требование разработки ОВОС заказчиком ООО «АйПауэр» в Задании на корректировку проекта. Увеличение объема сточных вод с 195 л/с до 366 л/с – на 88%. (Как известно ливневой сток в м.куб/год не измеряется (климатические особенности). Выделение двух дополнительных участков земли ля прокладки (строительства) инженерных коммуникаций уже после подписания протокола обсуждения отчета ОВОС.

Обоснование:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 19 января 2017 г. № 47 «О некоторых мерах по реализации Закона Республики Беларусь от 18 июля 2016 года «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду»

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду, требованиях к составу отчета об оценке воздействия на окружающую среду, требованиях к специалистам, осуществляющим проведение оценки воздействия на окружающую среду, п.п. 7.7. доработка отчета об ОВОС …. в случаях:

внесения изменений в утвержденную проектную документацию при выявлении одного из следующих условий:

планируется увеличение суммы валового выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух более чем на пять процентов от первоначально предусмотренной в утвержденной проектной документации;

планируется увеличение объемов сточных вод более чем на пять процентов от первоначально предусмотренных в утвержденной проектной документации;

планируется предоставление дополнительного земельного участка.

На основании всего вышесказанного Инициаторы ОЭЭ проекта аккумуляторного завода ООО «АйПауэр» требуют обязать разработчика проекта завода АКБ в Брестском районе, СЭЗ «Брест», разработать в надлежащем порядке отчет ОВОС с учетом расчетного уровня воздействия по проекту 2020 года, как того требует законодательство, а также обязать проектанта упорядочить проектные документы на соответствие требованиям оформления проектной документации и гарантированно обеспечить достоверность всех документов по проекту.

Также Инициаторы настоятельно требуют что до тех пор, пока идет расследование по выявленным фактам поддельных и фальсифицированных документов по поданным ими заявлениям, до получения результатов расследования по указанным справкам, а также при наличии заверения соответствующих структур в подлинности, всех остальных документов-приложений к проекту, проектная документация не может быть представлена на какую-либо экспертизу – общественную и государственную экологические, а также госстройэкспертизу.