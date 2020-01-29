Будни красавиц. Участница «Мисс Минщина» о том, как на самом деле проходил конкурс

Источник материала: Слуцк Город





Ксения Шалаева. Фото предоставлено героем публикации.

18-летняя Ксения из Слуцка попала в число 25-ти лучших красавиц конкурса красоты «Мисс Минщина». Девушка рассказала SlutskGorod о своих впечатлениях, о том, что на самом деле происходило за кулисами и чего больше всего хотелось перед выходом на сцену.

Ксения Шалаева учится в Слуцком государственном медицинском колледже. Однажды во время перемены к ней подошла заместитель директора по воспитательной работе и предложила принять участие в региональном отборе на конкурс «Мисс Беларусь».

«Мне сказали, что у меня модельная внешность и есть все шансы на победу. Но я отказалась. А за день до конкурса всё же решила себя попробовать. О своём решении рассказала маме, подруге и парню. Они меня и поддержали, хотя мой молодой человек был очень против дефиле в купальнике», - смеётся девушка.

В подобном конкурсе Ксения никогда не участвовала, поэтому на победу не рассчитывала. И к её удивлению, всё же попала в число участниц. Она не думала, что в таких конкурсах участвуют простые девушки с незаурядной внешностью. Кроме того, впечатления после отборочного тура у Ксении остались хорошие.

Поездка на репетицию и неожиданное заявление

«Уже 22 января, когда мы приехали в Борисов на репетицию основного конкурса, организаторы нас просто шокировали заявлением. Оказалось, что мы приехали не на «Мисс Беларусь», куда в принципе изначально отбирали девушек, а на «Мисс Минщина». И это нас сильно возмутило», - рассказывает она.

По словам девушки, организаторы пытались успокоить участниц и уверяли, что данный конкурс связан напрямую с «Мисс Беларусь». Только на деле это оказалось совсем не так. Как выяснилось, на областной кастинг, который состоится 15 февраля в Минске, сможет попасть победительница «Мисс Минщина» и те девушки, которые не попали в 25 лучших красавиц.

«Было уже поздно отказываться, поэтому мы остались на репетицию. Она длилась с 11 утра до 19.00. Был только получасовой перерыв на обед. Всё это время мы были на каблуках и очень устали к концу дня. Ноги сильно болели», - вспоминает участница конкурса.

Она говорит, что хореографы, которые ставили дефиле, предупреждали девушек - нужна ещё одна репетиция, потому как они не смогут в точности повторить все выходы.

«Но самое интересное было после репетиции, когда нам объявили точные критерии внешнего вида и одежды, которые сильно разнились с изначальными. Теперь купальник должен быть закрытый, черного, красного или белого цвета. Коктейльное платье - по фигуре, короткое, а вечернее платье - в пол и только пастельных цветов. Половина девушек расстроилась, и в панике начали искать нужное в интернете, звонить подругам в поисках нового платья и купальника. А 23 числа поздно вечером дали установку, что купальник все -таки должен быть открытый. Кто успел – тот нашёл. Поэтому многие девушки так и не придержались конкретных требований».

В гримерной был настоящий дурдом!





Перед выходом на сцену. Фото: Ольга Шуманина.

24 января, в день конкурса «Мисс Минщина», команда из Слуцка выехала в 6.30 утра, чтобы успеть на репетицию к 10 утра, которая должна была длиться до 13.00. В течение трёх часов девушки так же должны были ходить на высоких каблуках по сцене.

«Я уже не ставила себе никаких целей, и приехала в Борисов только ради интереса, чтобы разнообразить досуг. По приезду нас никто не встречал, мы ещё раз прошли регистрацию и получили номерки на ленточке. Участницы привязывали их во время выхода на сцену на руку», - рассказывает собеседница.

Девушкам выделили помещение для гримёрной, где они быстро переоделись и пошли на репетицию. После неё было два часа, чтобы подготовиться к конкурсу и перекусить. Каждой участнице выдали сухой паёк: булка с котлетой, салат с капустой и морковью, приправленный маслом, шоколадный батончик, вафли, яблоко и два мандарина. Была ещё вода и маленькая коробка сока. По словам Ксюши, участницы ели на ходу в "сухомятку", но мечтали о борще или хот бы о горячем чае.

«В гримерной во время сборов был настоящий дурдом! Начались споры за розетки, потому как девушек много, а всем нужно погладить платья или завить волосы. Стоял "кумар" от лаков для волос. Кто-то замазывал и заклеивал татуировки, кто-то намазывал на тело масла для дефиле в купальниках. Не всем хватало зеркал, поэтому красились кто как мог. А под ногами постоянно мешались журналисты и операторы», - вспоминает девушка.

Разговоров между участницами практически не было, ведь все были заняты подготовкой к конкурсу. Иногда только фотографировались и обменивались контактами. Ксения говорит, если была возможность, то участницы пытались постоять босиком на полу, чтобы отдохнуть от каблуков, и хоть что-то поесть.

Мысли только о еде и «скорей бы снять каблуки»





Фото: Слуцкий край

Из-за того, что времени и возможности основательно подготовиться к выступлению оказалось мало, Ксюша даже не думала, что попадёт в число 25-ти лучших красавиц. Говорит, что к началу выступления настолько устала, что многое, чему учили на репетициях, не получалось.

«После долгой дороги, репетиции, сборов и ожидания, когда же наконец начнём, все девочки были уже уставшие.Конечно, первый выход на сцену был очень волнительным. Но после об этом забыли, потому как в голове у всех были мысли только о еде и «скорей бы снять каблуки». Когда я озвучили, что я вошла в 25-ку лучших девушек, из-за усталости мне было уже всё равно. Конечно, ожидала, что рядом окажутся кто-то из нашей команды, но увы».

Во время блиц опроса, из-за аплодисментов зрителей Ксения растерялась сразу после первого своего ответа. Говорит, что даже забыла, о чём хотела сказать дальше и не смогла сформулировать свой ответ красиво. Однако отметила, что все вопросы девушкам оказались простыми.

«Попасть в число победительниц «Мисс Минщина» я даже не надеялась, хотя моя команда в тот момента поддерживала, как могла. После конкурса никакого фуршета не было, только фотосессия примерно 10 минут. Мы быстро собрались и выехали домой. Уже в автобусе отмечали со своей командой шампанским и песнями нашу маленькую победу. Меня поздравляли и поддерживали все, за что им большое спасибо», - горит Ксения.

Ещё она добавила, если бы вернуть время назад, многое бы сделала иначе. О дальнейшем участии в отборе на конкурс красоты «Мисс Беларусь» пока не думает. Хотя всё возможно.

Ольга Кононович

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