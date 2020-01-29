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«Много неясностей». Конституционную реформу в России обсудили эксперты в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Конституционная реформа в России стала поводом для очередной дискуссии «Экспертной среды» – совместного проекта БЕЛТА и Белорусского института стратегических исследований, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Тема важная, поскольку Беларусь и Россия вместе строят Союзное государство, взаимодействуют по линии ЕАЭС и ОДКБ. Участники встречи дали оценку политическим реформам и их возможному влиянию на двусторонние отношения Минска и Москвы.
В медиапространстве, подчеркнули эксперты, очень мало информации по сути предлагаемых в Конституцию изменений. Появляется много домыслов и попыток угадать, зачем нужны реформы и что за ними стоит.
Напомним, в законопроекте, который Владимир Путин внес в Госдуму, содержатся 22 предложения. Среди них – обязательства по индексации пенсии, новые правила утверждения состава правительства, связь между прожиточным минимумом и минимальной зарплатой.
Сергей Кандыбович, председатель Федеральной национально-культурной автономии Белорусов России:
Валентин Старичёнок, аналитик БИСИ:
Напомним, проект новой Конституции разрабатывается сейчас и в Беларуси. Этим занимается Конституционный суд по поручению Александра Лукашенко. В основе документа – перераспределение полномочий между ветвями власти.
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Новости Беларуси. Конституционная реформа в России стала поводом для очередной дискуссии «Экспертной среды» – совместного проекта БЕЛТА и Белорусского...
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