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Учитель года. Праздник красивых побед

29.01.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Публично признать вклад педагогических работников в развитие системы образования Беларуси дает возможность объявленный и поддерживаемый Министерством образования РБ конкурс профессионального мастерства, который проводится один раз в три года.
Победа на каждом из четырех этапов конкурса "Учитель года Республики Беларусь": в учреждениях образования, районный (городской), областной, республиканский - повышает статус не только самого педагога, но и учреждения образования, в котором он работает.

Учитель года. Праздник красивых побед

Учитель года. Праздник красивых побед

Учитель года. Праздник красивых побед

24 января 2020 года в актовом зале Ивьевской средней школы собрался цвет педагогического сообщества: те, которые любят свою работу, любят детей, любят жизнь и умеют рассказать о ней, и те, кто удостоился чести оценивать мастерство лучших учителей района - профессиональное жюри. Торжественная церемония была по поводу проведения второго этапа республиканского конкурса профессионального мастерства педагогических работников в 2019-2020 учебном году.
В воздухе витал дух интеллигентности, интеллекта, просвещения, исследования, творчества, гуманизма, как всегда бывает на школьных мероприятиях, подготовленных учителями.
Какой же это конкурс?! Это звездный праздник красивых побед, обретенных друзей и новых вершин!
В нынешнем году за право стать лучшим педагогом и представлять наш район на областном этапе 14 участников, победителей отборочных туров, все же в борьбу вступили…
На залитую светом сцену один за другим поднимались те, кто выдержал испытания на первом этапе конкурса, представив опыт своей блестящей работы в виде мастер-классов, уроков, занятий. Обладая определенным количеством заработанных ранее баллов, они с неугасшим энтузиазмом стремились к методическому титулу и независимости.
Вспомнилась вдруг сцена какого-то сериала: сотрудники Следственного отдела шутят о том, что их начальник поучаствовал в боксерском ринге. "Проиграл, конечно",- говорят они. А сами с таким неподдельным восхищением смотрят на старшего товарища, на его разбитое в бою лицо, что диву даешься.
Так что главное не победа, а участие. Каждый из четырнадцати этих смелых учителей вызывает уважение. А как же иначе? Профессия "учитель" - красивая, мудрая и вечная!
Конкурс на всех этапах проводился по следующим номинациям: "Физика, астрономия, математика, информатика"; "Иностранный язык"; "Русский язык и литература, белорусский язык и литература"; "Начальные классы"; "Музыка, изобразительное искусство, искусство (отечественная и мировая художественная культура), трудовое обучение, черчение, физическая культура и здоровье, допризывная подготовка"; "История, обществоведение, география"; "Химия, биология"; "Воспитатель дошкольного образования".
Критерии экспертной оценки жюри, которое возглавила начальник отдела образования Ивьевского райисполкома Елена Николаевна Хомко, были непростые: аргументированность и убедительность доказательств выдвигаемых идей и положений, культура речи, коммуникативная культура, оригинальность формы и содержания выступления и так далее.., даже культура внешнего вида…
Мне же, человеку со стороны, было интересно послушать, как же удается современному педагогу находить баланс, к примеру, между подготовкой к тестам и радостью обучения.
Математик Татьяна Александровна Ашейчик (гимназия №1 г.Ивье) использует новые формы и методы работы: деловую игру, выставку-ярмарку, банк идей, мнемотехнику. Она считает, что совершенный учитель тот, кто умело соединяет любовь к детям и любовь к делу.
Преподаватель физической культуры и здоровья Андрей Владимирович Цыкунов (Липнишковский детский сад - средняя школа) убежден, что урок должен не только показать, как сохранить здоровье, но и как познать себя. Используя межпредметные связи, он делает свои занятия незабываемыми. Лыжная подготовка и математика. Как вам это?
Учитель биологии Наталья Ивановна Юркевич (Бобровичский детский сад - средняя школа) увлекла инновационной деятельностью не только учащихся, но и родителей. За короткие 45 минут не скучного, а заполненного деятельностью урока она учит думать, анализировать, сравнивать.
Преподаватель химии Полина Викторовна Лебедева (Ивьевская средняя школа) - сертифицированный пользователь ИКТ. Она учит работать с большим количеством информации, строя отношения с учениками на взаимном доверии, уважении. Не умеете использовать мультиборд - марш на урок к Полине Викторовне!
Учитель истории и обществоведения Игорь Викторович Тихон (Бакштовский детский сад-средняя школа) считает, что на уроках может быть шумно, весело, но при этом непременно интересно и познавательно. По его мнению, учитель должен быть лидером и для учеников, и для родителей, и для коллег.
Фестиваль педагогических идей!

Учитель года. Праздник красивых побед

Учитель года. Праздник красивых побед

Полина Викторовна Лебедева (диплом І степени), Игорь Викторович Тихон (диплом І степени), Андрей Владимирович Цыкунов (диплом І степени) будут защищать честь района на областном этапе конкурса в феврале - марте 2020 года.
Наталья Ивановна Юркевич - достойная участница (диплом ІІ степени) из числа начинающих педагогов, которая уступила сопернице в своей номинации сотые балла.
Всем четверым подарят планшетные компьютеры.
Грамоты за результативное участие получили воспитатель детского сада д. Субботники Наталья Викторовна Бутурля, учитель математики гимназии №1 г. Ивье Татьяна Александровна Ашейчик, учитель белорусского языка и литературы Субботникской средней школы Тереза Вацлавовна Нарон.
Поверьте: эти люди умеют включиться в работу, что-то новое, интересное придумать, проявить инициативу. И работа их наполняет, делает счастливее.
Пожелаем им дальнейших успехов!

И. Холяво.

Фото С. Зенкевича.

 
 
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Публично признать вклад педагогических работников в развитие системы образования Беларуси дает возможность объявленный и поддерживаемый...
 
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