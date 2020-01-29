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Про праймериз оппозиции

29.01.2020 15:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

"Единым" станет Северинец, но власти его не зарегистрируют, а чтобы не мешал Лукашенко праздновать очередную "элегантную победу", за несколько дней до даты выборов его "закроют" на 15 суток.

Про праймериз оппозиции
Политобозреватель Артем Шрайбман сделал в своем телеграм-канале прокомментировал инициативу части оппозиции провести праймериз и таким образом выбрать единого кандидата на президентские выборы.

1. Само по себе объединение, чтобы выдвинуть единого - прогресс в договороспособности, давно этого не было. То ли помогли доноры, то ли осознание своей слабости по отдельности - но в итоге что-то есть.

2. Сложность процедуры не столько отталкивает массовую аудиторию (оппозиция давно не интересует массовую аудиторию), сколько создает много поводов разругаться в процессе, обвиняя друг друга в манипуляциях и накрутках. Это еще один тест на зрелость.

3. Никакой всенародности в этих праймериз нет, это сказки в пользу бедных. На всех стадиях будут голосовать активисты или потенциальные активисты. В регионах никто не попрется в офис местной оппоз.ячейки, чтобы отдать свой голос, кроме непосредственно активистов этой ячейки. 

В интернет-голосовании нужно не только не побояться оставить свои личные данные, чтобы пройти верификацию, но и взять на себя обязательство включиться в инициативную группу единого кандидата. То есть снова - активисты и те, кто хочет ими стать.

На финальный конгресс снова-таки соберутся активисты. На выходе имеем внутрисобойчик, где одни и те же люди, причем очень узкий их круг, будут голосовать на всех его этапах.


 4. Цель процедуры - стимулировать внимание СМИ. Чтобы писали о каждой новой станции: Ковалькова взяла Пинск, Мозырь - за Губаревича, Полоцк - за Северинца. И ведь будут писать. Так что в этой части стратегия грамотная.

5. Фаворит - Северинец. Он самый узнаваемый из пятерки, вел недавние протесты против интеграции, считается принципиальным и боевым, и выигрывает во всех онлайн-голосованиях в оппозиционно-настроенных группах и сайтах, что я видел. 

Если он станет единым кандидатом, у либералов и левых внутри коалиции (ОГП и БСДП (Г)) будет большой соблазн начать придираться к процедуре, чтобы соскочить, потому что Северинец - самый консервативный по взглядам из кандидатов. Хотя я думаю, доноры попросят его поменьше фокусироваться на борьбе с феминизмом и геями во время кампании.

Из пятерки претендентов (а там еще Ковалькова из БХД, Козлов из ОГП, Янукевич из БНФ, Губаревич из Руха) Северинец - максимально далёк от меня по взглядам. Но я должен признать, что объективно он сегодня самая сильная фигура из выдвинувшихся. А то, что отталкивает меня в его взглядах, вряд ли отталкивает большинство оппозиционного электората. Поэтому его победа будет логичной.

Северинец-кандидат - это уличные протесты в любом случае - как регистрации, так и отказа в ней. А раз так, властям проще его не регистрировать и принять на 15 суток перед выборами, чтобы нейтрализовать. Без статуса кандидата это будет менее скандально. На роль оппозиционера в бюллетене сгодится и "Говори правду".


Коалиция в таком случае обещает призывать к бойкоту и общенациональным забастовкам. Это, конечно, чепуха несбыточная. Большинству плевать как на выборы, так и на призывы их бойкотировать. Кто ходит - ходит по привычке, кто не ходит - и так вряд ли пойдет. К тому же, СМИ запрещено публиковать призывы к бойкоту, а значит такую кампанию увидят только подписчики в соцсетях.
 
 
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"Единым" станет Северинец, но власти его не зарегистрируют, а чтобы не мешал Лукашенко праздновать очередную "элегантную победу", за несколько дней до даты выборов...
 
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