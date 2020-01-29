﻿ Как менялась Лидия Ермошина. Вспоминаем образы главы ЦИК со времен ее выпускного. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как менялась Лидия Ермошина. Вспоминаем образы главы ЦИК со времен ее выпускного

29.01.2020 15:35 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Сегодня председателю Центризбиркома Лидии Ермошиной исполняется 67 лет. Вместе со специалистом по стратегическому имиджу Екатериной Гордеевой мы вспомнили, как менялась глава ЦИК и ее стиль с момента появлния на страницах СМИ.

В белорусском правительстве не так много ярких и запоминающихся персон. Большая часть чиновничьего аппарата выглядит одинаково: темно-синие костюмы, похожие стрижки и аксессуары.

Лидия Ермошина выделяется на фоне коллег. Ее стиль нельзя назвать эталонным, но он честный — Ермошина не пытается казаться тактичнее или мягче. А еще он понятен тысячам женщин, которые сделали выбор: мода и красота или «правильный» образ сотрудника в сфере, где главенствуют мужчины.


Возможно, одна из первых фотографий главы ЦИК из ее школьного выпускного альбома. Фото: nn.by

На этом редком фото — молодая Ермошина. Анализируя снимок, можно заметить, что основные постулаты стиля были заложены тогда — в выпускных классах. Перед нами хорошо знакомая короткая стрижка и скромный гольф.

О ранних годах, как и о личной жизни Лидии Михайловны известно немного: родилась в 1953 году в Слуцке в семье военнослужащего. Лидия — старший ребенок в семье, отличница, комсорг класса. Окончив школу, уезжает в Калининград, где поступает на юридический факультет Калининградского государственного университета.

Что заставило будущую главу ЦИК продолжить обучение так далеко от дома, доподлинно неизвестно, но, возможно, так проявлялось и желание сепарироваться от родных:

«У меня с детства аллергия на военных. Мой отец — полковник! И я знаю, какая судьба тех, кто живет в такой семье. Очень тяжелая судьба. Отец прошел войну, командовал батареей, был настоящим строевым офицером. Поверьте, жить в семье с такими суровыми людьми очень тяжело», — вспоминала Лидия Михайловна.

В Калининграде Ермошина проведет два десятилетия. Там она выходит замуж и продолжает работать юридическим консультантом.

О первом муже Лидия Михайловновна рассказывает неохотно, а, комментируя свою личную жизнь, говорит: «Когда женщина достигает определенных высот в политике или бизнесе, ей рано или поздно становится не о чем разговаривать с мужем, который как был десять лет назад, например, рабочим, так им и остался. Я это почувствовала на себе, поэтому знаю, о чем говорю».

Оба брака, по словам главы ЦИК, были расторгнуты по ее инициативе: «По-моему, мало кто из мужчин по собственному желанию оставляет успешную жену. Скорее, именно жена спустя годы попросту избавляется от балласта. От мужчины, который, к сожалению, вместо того, чтобы помогать решать проблемы своей жене, лишь создает ей новые».

В 1988 году Лидия возвращается в Бобруйск, а в 1996 году становится Председателем Центризбиркома. Новая глава ЦИК поддержала предложения Лукашенко: Конституцию изменили, президентские полномочия расширили.

О своем назначении Ермошина вспоминает: «Я и президенту сказала в день нашей первой встречи: «Александр Григорьевич, вы можете быть уверены — Центральная комиссия никогда не нанесет вам удар в спину».


Одно из первых изображений Лидии Ермошиной, появившихся в СМИ, было снято на итоговой пресс-конференции о проведении референдума 24 ноября 1996 года. Скриншот: AP Archive

На итоговой пресс-конференции о проведении референдума 1996 года Ермошина выглядит уставшей. Модный по тем временам пиджак-оверсайз и стильная рубашка с острым воротом теряются из-за отсутствия укладки и макияжа.

Такое отношение к своему образу сохранится у Лидии Михайловны надолго и станет визитной карточкой «главной женщины в белорусском правительстве».


Лидия Ермошина выступает на пресс-конференции, посвященной парламентской кампании 18 сентября 2000 года. Фото: Reuters

Но этот имидж хорошо отзывается в сердцах электората. Ермошина выглядела как обычная жительница периферии конца девяностых: без лоска, но прилично. А мы знаем, что легче доверять тем людям, чей образ нам хорошо знаком.

Стиль «партийного функционера» сохраняется у Ермошиной до начала 2010-х годов. Один серый костюм сменяется другим, периодически добавляются яркие элементы вроде рубашки с рюшами. Сформировавшийся образ был слишком чопорным и недостаточно элегантным для женщины в высшем эшелоне власти.

Удивительно, но, занимая высокую должность, Лидия Михайловна считает, что работа — не главное в жизни женщины: «Если при равных данных на один и тот же пост претендуют двое, предпочтение надо отдавать мужчине. Для женщины карьера, которая не сложилась, — неприятное воспоминание о том, что могла бы, но не стала. Для мужчины зачастую это испорченная жизнь и поломанная судьба».

Также председатель ЦИК критично относится к женщинам с активной гражданской позицией: «Этим «женщинам» делать нечего! Сидели бы дома, борщ варили. А не по площадям шастали. Это позор для женщины — участвовать в подобных мероприятиях» (- о протестах 2010 г).


А здесь Лидия Ермошина сообщает о победе Александра Лукашенко на президентских выбораз 2006 года. Фото: Reuters

Настоящий модный бум случается в начале нового десятилетия. В гардеробе Ермошиной появляются женственные костюмы, цвет волос и стрижка становятся более стильными, а образ в целом все больше сопоставим с постом главы ЦИК.


А это парламентская компания 2008 года. Глава ЦИК слушает вопрос журналиста на пресс-конференции / Фото: Reuters

Лидия Ермошина заявляет о полной явке на парламентских выборах на пресс-конференции в Минске 24 сентября 2012 года / Фото: Reuters

Еще одно фото 2012 года. Лидия Ермошина принимает участие в проекте TUT.BY «Кошельки нараспашку» ./ Фото: Александр Корсаков, TUT.BY

Однако, не все эксперименты с внешностью заканчиваются успешно. В конце 2010 глава ЦИК приобрела костюм, который вызывает некоторые сомнения.

Безусловно, яркий геометричный принт освежает Лидию Михайловну, но кислотная клетка резонирует со сдержанным образом Ермошиной и не подходит случаю. Такие цвета уместны в неформальной обстановке, а не в кабинете Дома Правительства.


Фото: euroradio.fm

Впрочем, Лидия Михайловна быстро возвращается к привычным образам.


Глава избиркома сообщает о том, что Александр Лукашенко идет на пятый президентский срок в результате победы на выборах 12 октября 2015 года / Фото: Reuters

Во время интервью порталу TUT.BY 21 января 2015 года / Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Отвечает на вопросы журналистов в правительстве 7 октября 2015 года / Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Со временем в образе Ермошиной происходят разительные перемены. Специалисты отлично поработали с цветом волос и нашли подходящий стиль: сдержанный, но без лишнего официоза.


Фото: belsat.eu

Лидия Михайловна появляется в этом костюме на Неделе Моды.


Фото: belsat.eu

Давней мечтой председателя ЦИК была поездка в Париж. Осуществить это желание было непросто: на протяжении ряда лет Лидии Ермошиной был запрещен въезд на территорию Евросоюза.

Тем не менее, в ее гардеробе появляются французские нотки: жемчуг и твид а-ля Шанель.


Фото: euroradio.fm

Но по-настоящему гардероб политика заиграл с появлением в нем однотонных цветных костюмов, напоминающих по стилю и крою костюмы канцлера Германии Ангелы Меркель.

Сама Ермощина тепло отзывается о ней: «Я восхищаюсь Меркель, считаю, это самый значительный политик Европы последних лет. Причем очень скромный. Она мне нравится во всем, даже в критикуемых нарядах. Считаю, она одета уместно для своего возраста, нет ничего кричащего. Вот как одевалась Тереза Мэй (экс-премьер Великобритании. — Прим.ред.), мне совершенно не нравилось. По-моему, мини-юбки в нашем возрасте совсем не годятся».


Во время голосования на парламентских выборах 7 сентября 2016 года / Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Лидия Ермошина во время итоговой пресс-конференции, подводящей итог парламентской кампании 2016 года / Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Яркий период прервала личная беда — в июне 2017 годя Ермошина потеряла племянника, а через пару недель и единственного сына.

«Мы (Ермошина и ее сестра. — Прим.ред.) считаем наших детей живыми. Они от нас не ушли. Я даже не воспринимаю это как-то иначе. Для меня это временная разлука. Мой сын Алексей — светлый человек», — говорит она о смерти сына.

Утрата сказалась на образе Лидии Михайловны: на какое-то время она отказалась от светлых оттенков.


Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В интервью Ермошина говорила, что она прежде всего — мать, а сын — ее единственная семья. Заглушить горе ей помогают книги, пешие прогулки и, конечно, работа.


Глава ЦИК на IIСъезде ученых 13 декабря 2017 года / Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В разгар недавних парламентских выборов Лидия Михайловна часто попадала в объективы камер.


Лидия Ермошина рассказывает о предварительных итогах выборов в парламент 18 ноября 2019 года / Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Стоит отметить, что васильковый костюм освежает и подчеркивает цвет глаз политика. Известно, что большую часть одежды Ермошина отшивает в ателье управделами президента: «Там есть классный закройщик. Ей уже 73 года, но я умоляю ее не уходить на пенсию. И она обещает, говоря, что для нее главное — одеть меня на инаугурацию».

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 25
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня председателю Центризбиркома Лидии Ермошиной исполняется 67 лет. Вместе со специалистом по стратегическому имиджу Екатериной Гордеевой мы вспомнили, как...
 
Новости дня
Новости разные
 
Про праймериз оппозиции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

28.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
29.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика