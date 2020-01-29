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Как менялась Лидия Ермошина. Вспоминаем образы главы ЦИК со времен ее выпускного
Источник материала: Tut.by
Сегодня председателю Центризбиркома Лидии Ермошиной исполняется 67 лет. Вместе со
В белорусском правительстве не так много ярких и запоминающихся персон. Большая часть чиновничьего аппарата выглядит одинаково: темно-синие костюмы, похожие стрижки и аксессуары.
Лидия Ермошина выделяется на фоне коллег. Ее стиль нельзя назвать эталонным, но он честный — Ермошина не пытается казаться тактичнее или мягче. А еще он понятен тысячам женщин, которые сделали выбор: мода и красота или «правильный» образ сотрудника в сфере, где главенствуют мужчины.
На этом редком фото — молодая Ермошина. Анализируя снимок, можно заметить, что основные постулаты стиля были заложены тогда — в выпускных классах. Перед нами хорошо знакомая короткая стрижка и скромный гольф.
О ранних годах, как и о личной жизни Лидии Михайловны известно немного: родилась в 1953 году в Слуцке в семье военнослужащего. Лидия — старший ребенок в семье, отличница, комсорг класса. Окончив школу, уезжает в Калининград, где поступает на юридический факультет Калининградского государственного университета.
Что заставило будущую главу ЦИК продолжить обучение так далеко от дома, доподлинно неизвестно, но, возможно, так проявлялось и желание сепарироваться от родных:
«У меня с детства аллергия на военных. Мой отец — полковник! И я знаю, какая судьба тех, кто живет в такой семье. Очень тяжелая судьба. Отец прошел войну, командовал батареей, был настоящим строевым офицером. Поверьте, жить в семье с такими суровыми людьми очень тяжело», —
В Калининграде Ермошина проведет два десятилетия. Там она выходит замуж и продолжает работать юридическим консультантом.
О первом муже Лидия Михайловновна рассказывает неохотно, а, комментируя свою личную жизнь,
Оба брака, по словам главы ЦИК, были расторгнуты по ее инициативе: «По-моему, мало кто из мужчин по собственному желанию оставляет успешную жену. Скорее, именно жена спустя годы попросту избавляется от балласта. От мужчины, который, к сожалению, вместо того, чтобы помогать решать проблемы своей жене, лишь создает ей новые».
В 1988 году Лидия возвращается в Бобруйск, а в 1996 году становится Председателем Центризбиркома. Новая глава ЦИК поддержала предложения Лукашенко: Конституцию изменили, президентские полномочия расширили.
О своем назначении Ермошина
На итоговой пресс-конференции о проведении референдума 1996 года Ермошина выглядит уставшей. Модный по тем временам пиджак-оверсайз и стильная рубашка с острым воротом теряются из-за отсутствия укладки и макияжа.
Такое отношение к своему образу сохранится у Лидии Михайловны надолго и станет визитной карточкой «главной женщины в белорусском правительстве».
Но этот имидж хорошо отзывается в сердцах электората. Ермошина выглядела как обычная жительница периферии конца девяностых: без лоска, но прилично. А мы знаем, что легче доверять тем людям, чей образ нам хорошо знаком.
Стиль «партийного функционера» сохраняется у Ермошиной до начала 2010-х годов. Один серый костюм сменяется другим, периодически добавляются яркие элементы вроде рубашки с рюшами. Сформировавшийся образ был слишком чопорным и недостаточно элегантным для женщины в высшем эшелоне власти.
Удивительно, но, занимая высокую должность,
Также председатель ЦИК
Настоящий модный бум случается в начале нового десятилетия. В гардеробе Ермошиной появляются женственные костюмы, цвет волос и стрижка становятся более стильными, а образ в целом все больше сопоставим с постом главы ЦИК.
Однако, не все эксперименты с внешностью заканчиваются успешно. В конце 2010 глава ЦИК приобрела костюм, который вызывает некоторые сомнения.
Безусловно, яркий геометричный принт освежает Лидию Михайловну, но кислотная клетка резонирует со сдержанным образом Ермошиной и не подходит случаю. Такие цвета уместны в неформальной обстановке, а не в кабинете Дома Правительства.
Впрочем, Лидия Михайловна быстро возвращается к привычным образам.
Со временем в образе Ермошиной происходят разительные перемены. Специалисты отлично поработали с цветом волос и нашли подходящий стиль: сдержанный, но без лишнего официоза.
Лидия Михайловна появляется в этом костюме на Неделе Моды.
Давней мечтой председателя ЦИК была поездка в Париж. Осуществить это желание было непросто: на протяжении ряда лет Лидии Ермошиной был запрещен въезд на территорию Евросоюза.
Тем не менее, в ее гардеробе появляются французские нотки: жемчуг и твид а-ля Шанель.
Но по-настоящему гардероб политика заиграл с появлением в нем однотонных цветных костюмов, напоминающих по стилю и крою костюмы канцлера Германии Ангелы Меркель.
Сама Ермощина
Яркий период прервала личная беда — в июне 2017 годя Ермошина потеряла племянника, а через пару недель и единственного сына.
«Мы (Ермошина и ее сестра. — Прим.ред.) считаем наших детей живыми. Они от нас не ушли. Я даже не воспринимаю это как-то иначе. Для меня это временная разлука. Мой сын Алексей — светлый человек», — говорит она о смерти сына.
Утрата сказалась на образе Лидии Михайловны: на какое-то время она отказалась от светлых оттенков.
В интервью Ермошина говорила, что она прежде всего — мать, а сын — ее единственная семья. Заглушить горе ей помогают книги, пешие прогулки и, конечно, работа.
В разгар недавних парламентских выборов Лидия Михайловна часто попадала в объективы камер.
Стоит отметить, что васильковый костюм освежает и подчеркивает цвет глаз политика. Известно, что большую часть одежды Ермошина
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Сегодня председателю Центризбиркома Лидии Ермошиной исполняется 67 лет. Вместе со специалистом по стратегическому имиджу Екатериной Гордеевой мы вспомнили, как...
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