Как менялась Лидия Ермошина. Вспоминаем образы главы ЦИК со времен ее выпускного

Источник материала: Tut.by

Сегодня председателю Центризбиркома Лидии Ермошиной исполняется 67 лет. Вместе со специалистом по стратегическому имиджу Екатериной Гордеевой мы вспомнили, как менялась глава ЦИК и ее стиль с момента появлния на страницах СМИ.

В белорусском правительстве не так много ярких и запоминающихся персон. Большая часть чиновничьего аппарата выглядит одинаково: темно-синие костюмы, похожие стрижки и аксессуары.

Лидия Ермошина выделяется на фоне коллег. Ее стиль нельзя назвать эталонным, но он честный — Ермошина не пытается казаться тактичнее или мягче. А еще он понятен тысячам женщин, которые сделали выбор: мода и красота или «правильный» образ сотрудника в сфере, где главенствуют мужчины.



Возможно, одна из первых фотографий главы ЦИК из ее школьного выпускного альбома. Фото: nn.by

На этом редком фото — молодая Ермошина. Анализируя снимок, можно заметить, что основные постулаты стиля были заложены тогда — в выпускных классах. Перед нами хорошо знакомая короткая стрижка и скромный гольф.

О ранних годах, как и о личной жизни Лидии Михайловны известно немного: родилась в 1953 году в Слуцке в семье военнослужащего. Лидия — старший ребенок в семье, отличница, комсорг класса. Окончив школу, уезжает в Калининград, где поступает на юридический факультет Калининградского государственного университета.

Что заставило будущую главу ЦИК продолжить обучение так далеко от дома, доподлинно неизвестно, но, возможно, так проявлялось и желание сепарироваться от родных:

«У меня с детства аллергия на военных. Мой отец — полковник! И я знаю, какая судьба тех, кто живет в такой семье. Очень тяжелая судьба. Отец прошел войну, командовал батареей, был настоящим строевым офицером. Поверьте, жить в семье с такими суровыми людьми очень тяжело», — вспоминала Лидия Михайловна .

В Калининграде Ермошина проведет два десятилетия. Там она выходит замуж и продолжает работать юридическим консультантом.

О первом муже Лидия Михайловновна рассказывает неохотно, а, комментируя свою личную жизнь, говорит : «Когда женщина достигает определенных высот в политике или бизнесе, ей рано или поздно становится не о чем разговаривать с мужем, который как был десять лет назад, например, рабочим, так им и остался. Я это почувствовала на себе, поэтому знаю, о чем говорю».

Оба брака, по словам главы ЦИК, были расторгнуты по ее инициативе: «По-моему, мало кто из мужчин по собственному желанию оставляет успешную жену. Скорее, именно жена спустя годы попросту избавляется от балласта. От мужчины, который, к сожалению, вместо того, чтобы помогать решать проблемы своей жене, лишь создает ей новые».

В 1988 году Лидия возвращается в Бобруйск, а в 1996 году становится Председателем Центризбиркома. Новая глава ЦИК поддержала предложения Лукашенко: Конституцию изменили, президентские полномочия расширили.

О своем назначении Ермошина вспоминает : «Я и президенту сказала в день нашей первой встречи: «Александр Григорьевич, вы можете быть уверены — Центральная комиссия никогда не нанесет вам удар в спину».



Одно из первых изображений Лидии Ермошиной, появившихся в СМИ, было снято на итоговой пресс-конференции о проведении референдума 24 ноября 1996 года. Скриншот: AP Archive

На итоговой пресс-конференции о проведении референдума 1996 года Ермошина выглядит уставшей. Модный по тем временам пиджак-оверсайз и стильная рубашка с острым воротом теряются из-за отсутствия укладки и макияжа.

Такое отношение к своему образу сохранится у Лидии Михайловны надолго и станет визитной карточкой «главной женщины в белорусском правительстве».



Лидия Ермошина выступает на пресс-конференции, посвященной парламентской кампании 18 сентября 2000 года. Фото: Reuters

Но этот имидж хорошо отзывается в сердцах электората. Ермошина выглядела как обычная жительница периферии конца девяностых: без лоска, но прилично. А мы знаем, что легче доверять тем людям, чей образ нам хорошо знаком.

Стиль «партийного функционера» сохраняется у Ермошиной до начала 2010-х годов. Один серый костюм сменяется другим, периодически добавляются яркие элементы вроде рубашки с рюшами. Сформировавшийся образ был слишком чопорным и недостаточно элегантным для женщины в высшем эшелоне власти.

Удивительно, но, занимая высокую должность, Лидия Михайловна считает , что работа — не главное в жизни женщины: «Если при равных данных на один и тот же пост претендуют двое, предпочтение надо отдавать мужчине. Для женщины карьера, которая не сложилась, — неприятное воспоминание о том, что могла бы, но не стала. Для мужчины зачастую это испорченная жизнь и поломанная судьба».

Также председатель ЦИК критично относится к женщинам с активной гражданской позицией: «Этим «женщинам» делать нечего! Сидели бы дома, борщ варили. А не по площадям шастали. Это позор для женщины — участвовать в подобных мероприятиях» (- о протестах 2010 г).



А здесь Лидия Ермошина сообщает о победе Александра Лукашенко на президентских выбораз 2006 года. Фото: Reuters

Настоящий модный бум случается в начале нового десятилетия. В гардеробе Ермошиной появляются женственные костюмы, цвет волос и стрижка становятся более стильными, а образ в целом все больше сопоставим с постом главы ЦИК.



А это парламентская компания 2008 года. Глава ЦИК слушает вопрос журналиста на пресс-конференции / Фото: Reuters



Лидия Ермошина заявляет о полной явке на парламентских выборах на пресс-конференции в Минске 24 сентября 2012 года / Фото: Reuters



Еще одно фото 2012 года. Лидия Ермошина принимает участие в проекте TUT.BY «Кошельки нараспашку» ./ Фото: Александр Корсаков, TUT.BY

Однако, не все эксперименты с внешностью заканчиваются успешно. В конце 2010 глава ЦИК приобрела костюм, который вызывает некоторые сомнения.

Безусловно, яркий геометричный принт освежает Лидию Михайловну, но кислотная клетка резонирует со сдержанным образом Ермошиной и не подходит случаю. Такие цвета уместны в неформальной обстановке, а не в кабинете Дома Правительства.



Фото: euroradio.fm

Впрочем, Лидия Михайловна быстро возвращается к привычным образам.



Глава избиркома сообщает о том, что Александр Лукашенко идет на пятый президентский срок в результате победы на выборах 12 октября 2015 года / Фото: Reuters



Во время интервью порталу TUT.BY 21 января 2015 года / Фото: Вадим Замировский, TUT.BY



Отвечает на вопросы журналистов в правительстве 7 октября 2015 года / Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Со временем в образе Ермошиной происходят разительные перемены. Специалисты отлично поработали с цветом волос и нашли подходящий стиль: сдержанный, но без лишнего официоза.



Фото: belsat.eu

Лидия Михайловна появляется в этом костюме на Неделе Моды.



Фото: belsat.eu

Давней мечтой председателя ЦИК была поездка в Париж. Осуществить это желание было непросто: на протяжении ряда лет Лидии Ермошиной был запрещен въезд на территорию Евросоюза.

Тем не менее, в ее гардеробе появляются французские нотки: жемчуг и твид а-ля Шанель.



Фото: euroradio.fm

Но по-настоящему гардероб политика заиграл с появлением в нем однотонных цветных костюмов, напоминающих по стилю и крою костюмы канцлера Германии Ангелы Меркель.

Сама Ермощина тепло отзывается о ней : «Я восхищаюсь Меркель, считаю, это самый значительный политик Европы последних лет. Причем очень скромный. Она мне нравится во всем, даже в критикуемых нарядах. Считаю, она одета уместно для своего возраста, нет ничего кричащего. Вот как одевалась Тереза Мэй (экс-премьер Великобритании. — Прим.ред.), мне совершенно не нравилось. По-моему, мини-юбки в нашем возрасте совсем не годятся».



Во время голосования на парламентских выборах 7 сентября 2016 года / Фото: Вадим Замировский, TUT.BY



Лидия Ермошина во время итоговой пресс-конференции, подводящей итог парламентской кампании 2016 года / Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Яркий период прервала личная беда — в июне 2017 годя Ермошина потеряла племянника, а через пару недель и единственного сына.

«Мы (Ермошина и ее сестра. — Прим.ред.) считаем наших детей живыми. Они от нас не ушли. Я даже не воспринимаю это как-то иначе. Для меня это временная разлука. Мой сын Алексей — светлый человек», — говорит она о смерти сына.

Утрата сказалась на образе Лидии Михайловны: на какое-то время она отказалась от светлых оттенков.



Фото: Сергей Балай, TUT.BY



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В интервью Ермошина говорила, что она прежде всего — мать, а сын — ее единственная семья. Заглушить горе ей помогают книги, пешие прогулки и, конечно, работа.



Глава ЦИК на IIСъезде ученых 13 декабря 2017 года / Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В разгар недавних парламентских выборов Лидия Михайловна часто попадала в объективы камер.



Лидия Ермошина рассказывает о предварительных итогах выборов в парламент 18 ноября 2019 года / Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Стоит отметить, что васильковый костюм освежает и подчеркивает цвет глаз политика. Известно, что большую часть одежды Ермошина отшивает в ателье управделами президента: «Там есть классный закройщик. Ей уже 73 года, но я умоляю ее не уходить на пенсию. И она обещает, говоря, что для нее главное — одеть меня на инаугурацию».