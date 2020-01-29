Шрайбман о том, кто может стать единым оппозиционным кандидатом в президенты Беларуси

Источник материала: KYKY

До избирательной гонки в Беларуси еще есть время, но оппозиция уже начала репетиции. Впервые за 15 лет (!) лидеры пяти оппозиционных беларуских структур договорились выдвинуть единого кандидата в президенты, а не альтернативных, пишет TUT.by. И даже условились поддержать его на выборах (пройдут не позже 30 августа 2020 года). Правда, к этой идее есть ряд вопросов – и прогнозов. Рассказываем обо всем по порядку.

О выдвижении единого кандидата договорились представители:

движения «За свободу»,

оргкомитета по созданию партии «Беларуская христианская демократия» (БХД),

Объединенной гражданской партии (ОГП),

Беларуской социал-демократической партии (Грамада),

Партии БНФ.

Единого кандидата от оппозиции выберут через праймериз. Это рейтинговая система, и вот как она работает:

Валюта – баллы. Всего потенциальный кандидат может набрать 100 баллов. Первые десять баллов распределят между партиями, а остальные баллы кандидаты будут «зарабатывать». 30 баллов можно получить во время интернет-голосования, 30 – во время голосования в регионах, 30 – во время конгресса демократических сил.

Принять участие в выборах сможет представитель партии с решением руководящего органа на руках. Или обычный беларус, собравший 200 подписей. Также все участники праймериз обязаны сделать взнос 500 евро – эти деньги пойдут на организацию процедуры выборов. Начало сбора заявок желающих избираться единым кандидатом – 3 февраля.

Кандидату придтся оправдать ряд требований. Например, он должен выступать за независимую Беларусь и против диктатуры, за выход Беларуси из ОДКБ, расторжение договора о Союзном государстве Беларуси и России и вывод иностранных военных объектов с территории нашей страны. За развитие беларуского языка и культуры. Долен уважать чувства верующих и «не выступать с заявлениями, которые противоречат традиционным взглядам на семью и общество» (иными словами: не быть ЛГБТ-френдли).

Список претендентов озвучат 4 марта. Как сказал лидер «Грамады» Игорь Борисов, на статус единого кандидата от оппозиции уже претендуют семь человек, но о них пока ни слова. Окончательно имя кандидата мы узнаем после конгресса демократических сил, который пройдет в промежутке между 15 и 30 мая.

Комментарий политического обозревателя Артёма Шрайбмана

1. Само по себе объединение, чтобы выдвинуть единого, – прогресс в договороспособности, давно этого не было. То ли помогли доноры, то ли осознание своей слабости по отдельности – но в итоге что-то есть.

2. Сложность процедуры не столько отталкивает массовую аудиторию (оппозиция давно не интересует массовую аудиторию), сколько создает много поводов разругаться в процессе, обвиняя друг друга в манипуляциях и накрутках. Это еще один тест на зрелость.

3. Никакой всенародности в этих праймериз нет, это сказки в пользу бедных. На всех стадиях будут голосовать активисты или потенциальные активисты. В регионах никто не попрется в офис местной оппозиционной ячейки, чтобы отдать свой голос, кроме непосредственно активистов этой ячейки.

В интернет-голосовании нужно не только не побояться оставить свои личные данные, чтобы пройти верификацию, но и взять на себя обязательство включиться в инициативную группу единого кандидата. То есть снова – активисты и те, кто хочет ими стать.

На финальный конгресс снова-таки соберутся активисты. На выходе имеем внутрисобойчик, где одни и те же люди, причем очень узкий их круг, будут голосовать на всех его этапах.

4. Цель процедуры – стимулировать внимание СМИ. Чтобы писали о каждой новой станции: Ковалькова взяла Пинск, Мозырь – за Губаревича, Полоцк – за Северинца. И ведь будут писать. Так что в этой части стратегия грамотная.

5. Фаворит – Северинец. Он самый узнаваемый из пятерки, вел недавние протесты против интеграции, считается принципиальным и боевым, и выигрывает во всех онлайн-голосованиях в оппозиционно-настроенных группах и сайтах, что я видел.

Если он станет единым кандидатом, у либералов и левых внутри коалиции (ОГП и БСДП (Г)) будет большой соблазн начать придираться к процедуре, чтобы соскочить, потому что Северинец – самый консервативный по взглядам из кандидатов. Хотя, я думаю, доноры попросят его поменьше фокусироваться на борьбе с феминизмом и геями во время кампании.

Из пятерки претендентов (а там еще Ковалькова из БХД, Козлов из ОГП, Янукевич из БНФ, Губаревич из Руха) Северинец – максимально далек от меня по взглядам. Но я должен признать, что объективно он сегодня самая сильная фигура из выдвинувшихся. А то, что отталкивает меня в его взглядах, вряд ли отталкивает большинство оппозиционного электората. Поэтому его победа будет логичной.

Северинец-кандидат – это уличные протесты в любом случае – как регистрации, так и отказа в ней. А раз так, властям проще его не регистрировать и принять на 15 суток перед выборами, чтобы нейтрализовать. Без статуса кандидата это будет менее скандально. На роль оппозиционера в бюллетене сгодится и «Говори правду».

Коалиция в таком случае обещает призывать к бойкоту и общенациональным забастовкам. Это, конечно, чепуха несбыточная. Большинству плевать как на выборы, так и на призывы их бойкотировать. Кто ходит – ходит по привычке, кто не ходит – и так вряд ли пойдет. К тому же, СМИ запрещено публиковать призывы к бойкоту, а значит, такую кампанию увидят только подписчики в соцсетях.