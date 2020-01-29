Построят ли в Бресте домики для уличных котов?

Источник материала: Виртуальный Брест

Пока трудно вынашиваемая законодательная база по защите прав животных только формируется в отдельных странах бывшего Советского Союза, волонтёры и зооактивисты с разной степенью успеха стараются решить проблемы бездомных животных в своих городах и странах.





Ведь специфика работы такова, что промедление в оказании помощи выброшенным четвероногим в буквальном смысле смерти подобно.

На переходном этапе

Перенимая зарубежный опыт, неравнодушные граждане создают общественные организации, волонтёрские инициативы и совместно с органами местной власти пытаются спасти ситуацию. Успех одних очевиден, в то время как другие по разным причинам наталкиваются на барьеры и стены в виде нехватки средств, неготовности местных властей и общества со всей ответственностью подойти к решению задачи.





На переходном этапе, когда законодательство ещё не принято, но тема уже получила своё острое общественное звучание, волонтёрские проекты, поддерживаемые руководством городов, оказываются наиболее реальным и продуктивным способом действия. Так, открытие частных и частно-государственных приютов для животных хоть и является дорогим проектом, но в определённой степени всё-таки отвечает на вызов, связанный с брошенными животными.

Платформа Animal-ID

Не менее успешно для работы в этом направлении сегодня используют новейшие технологии. Пример, заслуживающий внимания – запуск платформы Animal-ID на Украине. Из обычной частной инициативы задумка переросла в удачнейшую международную онлайн-площадку для регистрации и идентификации четвероногих друзей. Предложив единую систему учёта домашних и беспризорных братьев наших меньших, Animal–ID позволила хозяевам, ветеринарам и заинтересованным службам фиксировать их быстро и бесплатно.

Благодаря QR-паспорту или микрочипу появилась и общая база владельцев. Теперь, когда питомец теряется и его кто-то найдёт, достаточно просканировать QR-код, и хозяину придёт уведомление о геолокации любимца. Цифровая система позволяет определить сложившуюся ситуацию – количество бездомных в отдельном городе. Эти данные определяют стратегию ее преодоления: бюджет и трудозатратность.





Установка платформы Animal-ID предопределила благополучный результат в работе с беспризорными животными во многих украинских городах. Наиболее успешно этот кейс сработал во Львове. По своей эффетивности он был признан лучшим в Европе. Здесь с помощью QR-кодов зарегистрировали более 10 тысяч домашних и бывших домашних питомцев. Каждый день к владельцам возвращаются как минимум три потерявшихся лохматых друга. Потеряшки уже не становятся проблемой города, минуя приюты и коммунальные предприятия.

Для приютских кошек и собак, находящихся в поисках семьи, здесь ещё делают груминг. Деталь на первый взгляд не существенная, но она позволяет бездомышу понравиться будущим хозяевам. Таким образом, благодаря электронной базе и небольшим манипуляциям за первые 15 дней отлова постоянное место жительства находят восемьдесят процентов львовских беспризорных животных.

На десять «персон»

Ещё одним результативным способом контроля и одновременной помощи брошенным пушистикам является установка на дворовых территориях, а также в местах отдыха и туризма домиков для котов. «Кошкин Дом» - это быстрый, не самый затратный, но не менее продуктивный путь помощи замерзающим четвероногим.

Кошкины домики – это, как правило, очень милые и опрятные строения, которые не только греют бедолаг в непогоду, но и становятся местной достопримечательностью. Обычно они проектируются на пять, десять, пятнадцать усатых мурлык. «Котохаты» нумеруются, получают свой паспорт и закреплённых волонтёров, наблюдающих за местным кошачьим контингентом: их здоровьем, питанием, стерилизацией.





Такой вариант содействия очень выгоден городу, считают зооактивисты. Он позволяет держать под контролем практически всю популяцию городских котов. Они накормлены, состояние их контролируется, проводится обязательная стерилизация. Проекты под условным названием «Кошкин дом» сейчас активно развиваются у наших ближайших соседей – в России, на Украине, в Польше .

Объект притяжения

Часто котодомики задуманы как объекты притяжения для отдыхающих горожан и туристов. Кроме этого, подобное совместное проживание людей и животных формирует должное отношение к беззащитным существам. Бережное общение с братьями нашими меньшими благотворно влияет на человека. Инициатива оправдывает себя полностью, считают те, кто уже опробовал ее на практике.

Власти Гданьска давно оценили идею и в 2019 году выделили деньги на очередную постройку 130 домиков. Дальше они пошли своим путём: утеплённые «апартаменты» на четыре выхода предложили взять всем желающим горожанам, чтобы те смогли приютить и согреть на своих дворовых территориях выброшенных котов. Подобную акцию в Польше проводят ежегодно, начиная с 2006 года. За это время было создано около 900 домиков общей стоимостью более $75 тысяч.

Идея «Кошкин Дом» нашла свою реализацию и в Узбекистане. Здесь возле каждого городского отделения милиции тоже открыли кошачьи «апартаменты». Благородное намерение осуществили благодаря сотрудничеству ГУВД и зоозащитников. Инициаторы очень хотели помочь уличным пушистым бродягам и показать, что они неотъемлемая часть города. В домиках животных кормят, делают им паспорта и доставляют на стерилизацию. По задумке, дети могут приходить сюда и играть с четвероногими друзьями и брать над ними шефство. И всё это – на личные деньги милиционеров и средства спонсоров.

По примеру Италии…

«Кошкин дом» уже более двух лет существует и в Беларуси. Благодаря содействию международной зоозащитной организации Animal Care Center LISABONA, а также при активном участии руководителей города, жителей и волонтёров на улицах Кобрина также прописались утеплённые котодомики. Выполнены они по примеру городов Хорватии, Италии и Польши. «Квартиры» котам смастерил местный умелец Сергей Юцык. Рядом расположены кормушки, каждый дом имеет свой цвет и номер. На фасаде висит табличка с призывом не обижать братьев меньших, а лучше помочь им пережить зиму.

Успешно работать благородной инициативе помогает и повсеместная социальная реклама зоозащитной тематики на улицах города. О поселенцах кошачьих «квартир» заботятся волонтёры: они следят за здоровьем своих подшефных и санитарным состоянием прилегающей территории. При этом зооактивисты стараются найти четвероногим подопечным постоянные дома. «Котохаты» расположили недалеко от многоквартирных домов. Так в стороне от проблемы не остаются все горожане.

В гости к пушистикам постоянно наведываются школьные экскурсии. Ребята, как водится, приходят с угощениями. Родители инициативе только рады. Кобринские волонтёры надеются, что их примеру последуют другие города и области нашей страны. А люди станут всё больше проникаться сочувствием. Здесь говорят, что для того, чтобы делать добро вокруг себя, не нужны большие богатства, необходимо лишь доброе сердце и желание менять этот мир к лучшему.