ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ученые открыли антитело, способное нейтрализовать коронавирус 2019-nCoV

29.01.2020 16:44 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Китайские молекулярные биологи выяснили, что одно из антител, открытых во время эпидемии атипичной пневмонии 2003 года, может нейтрализовать вирус, вызвавший текущую вспышку пневмонии в Китае и ряде других стран. Об этом говорится в статье, опубликованной в электронной научной библиотеке bioRxiv, сообщает ТАСС.

Ученые открыли антитело, способное нейтрализовать коронавирус 2019-nCoV

"Антитело CR3022, нейтрализующее вирус SARS, очень активно присоединяется и к вирусу 2019-nCoV. При этом, что примечательно, более мощные антитела m396 и CR3014 не реагировали на вирус, что говорит об уникальной структуре белка, при помощи которого новый патоген заражает клетки человека", - пишут исследователи.

Это открытие, считают ученые из Института вирусологии Уханя и университета Фудань в Шанхае, позволяет надеяться на то, что вещество CR3022, в комбинации с другими антителами, способными соединяться с новым коронавирусом, позволит достаточно быстро создать первые действенные средства для лечения этой формы пневмонии и остановки эпидемии.

Между тем китайский специалист по респираторным заболеваниям Чжун Наньшань в интервью агентству "Синьхуа" сообщил, что вспышка нового коронавируса может достигнуть своего пика в течение ближайшей недели или дней десяти, после чего значительного роста числа заболевших уже не будет.

Эксперт отметил, что сегодня существует два способа борьбы с эпидемией: раннее ее обнаружение и ранняя изоляция заболевших. По его словам, типичным симптомом заражения новым коронавирусом по-прежнему является жар.

Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане - крупном торгово-промышленном центре КНР с населением более 11 млн человек. 7 января китайские специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV.

На сегодняшний день число подтвержденных в КНР случаев заболевания превысило 5,9 тыс. человек, число летальных исходов составляет 132. Случаи заболевания зарегистрированы почти во всех регионах КНР, в том числе Пекине и Шанхае.

Коронавирус также выявлен в Австралии, Вьетнаме, Германии, Канаде, Республике Корея, Малайзии, на Филиппинах, в Непале, Сингапуре, ОАЭ, США, Таиланде, Франции и Японии. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку пневмонии национальной чрезвычайной ситуацией для Китая, но пока воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации.

 
 
Ссылка на источник 61
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Китайские молекулярные биологи выяснили, что одно из антител, открытых во время эпидемии атипичной пневмонии 2003 года, может нейтрализовать вирус, вызвавший...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси с 1 февраля незначительно вырастут пенсии и детские пособия
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

28.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
29.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика