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Беларусь отправила самолет с 20 тоннами «гуманитарки» в Китай

29.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Минобороны Беларуси снарядила самолет с гуманитарной помощью для Китайской Народной Республики в связи со вспышкой там нового коронавируса, он вылетел из республики, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

На борту находятся 20 тонн грузов: лекарственные препараты, средства индивидуальной защиты (маски, халаты и перчатки), средства дезинфекции, иные изделия медицинского назначения.

Полет будет проходить в течение 20 часов с посадками для дозаправки – в Новосибирске и Владивостоке.

В КНР произошла вспышка коронавируса, заражены почти 6 тысяч человек, 132 человека погибли.



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На борту находятся лекарственные препараты, средства индивидуальной защиты (маски, халаты и перчатки), средства дезинфекции, иные изделия медицинского назначения.
 
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