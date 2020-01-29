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Шок! Марьину Горку сотрясают убийства - стало известно еще об одном

29.01.2020 17:26 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

24 января в милицию обратился житель Марьиной Горки с заявлением об исчезновении его 31-летнего сына.

Следователями был проведен комплекс мероприятий, направленных на установление местонахождения мужчины. В результате получены сведения о криминальном характере его исчезновения.

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. 15 ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь (убийство, совершенное группой лиц).

В ходе проведенных осмотров следственно-оперативной группой с участием эксперта-биолога ГКСЭ с использованием криминалистического оборудования и применением экспресс-тестов выявлены скрытые биологические следы, указывающие на то, что мужчина стал жертвой убийства.

В результате по подозрению в совершении преступления были задержаны трое жителей Марьиной Горки: сожители - 33-летний мужчина и 36-летняя женщина, и их 23-летний знакомый.

Согласно материалам уголовного дела, преступление совершено 21 января в квартире у сожителей. В ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, потерпевшему были причинены телесные повреждения, от которых он скончался. В последующем его тело было сброшено в реку.



Правоохранительными органами совместно с водолазами МЧС, ОСВОД и волонтерами с применением специального оборудования и техники несколько дней осуществляется обследование акватории реки, принимаются все меры по обнаружению тела.
 
Напомним, накануне сообщалось еще об одном убийстве в Маьиной Горке - на днях пьяные приятели повздорили из-за девушки - в результате один убил другого, а тело закатал в бетон в своем же подвале.
 
 
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24 января в милицию обратился житель Марьиной Горки с заявлением об исчезновении его 31-летнего сына.
 
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