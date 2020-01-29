Шок! Марьину Горку сотрясают убийства - стало известно еще об одном

Следователями был проведен комплекс мероприятий, направленных на установление местонахождения мужчины. В результате получены сведения о криминальном характере его исчезновения. был проведен комплекс мероприятий, направленных на установление местонахождения мужчины. В результате получены сведения о криминальном характере его исчезновения.





Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. 15 ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь (убийство, совершенное группой лиц).





В ходе проведенных осмотров следственно-оперативной группой с участием эксперта-биолога ГКСЭ с использованием криминалистического оборудования и применением экспресс-тестов выявлены скрытые биологические следы, указывающие на то, что мужчина стал жертвой убийства.





В результате по подозрению в совершении преступления были задержаны трое жителей Марьиной Горки: сожители - 33-летний мужчина и 36-летняя женщина, и их 23-летний знакомый.





Согласно материалам уголовного дела, преступление совершено 21 января в квартире у сожителей. В ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, потерпевшему были причинены телесные повреждения, от которых он скончался. В последующем его тело было сброшено в реку.













Правоохранительными органами совместно с водолазами МЧС, ОСВОД и волонтерами с применением специального оборудования и техники несколько дней осуществляется обследование акватории реки, принимаются все меры по обнаружению тела.