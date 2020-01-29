В Гомеле учительница надорвала ухо третьекласснице

Как стало известно, инцидент произошел в гомельской гимназии №71. По информации TUT.by , на уроке между учительницей и школьницей возник конфликт. Женщина потянула ребенка за ухо и, по всей видимости, случайно надорвала его. Девочка попала в больницу.

Родители ребенка решили обратиться с заявлением в милицию. В данный момент проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза.

«Избиения не было, но учительница во время урока схватила ученицу за ухо. Конечно, это неправильный поступок, – говорит начальник главного управления образования Гомельской области Руслан СМИРНОВ. – Было родительское собрание, учительница извинилась за свое поведение. Но претензии со стороны родителей ребенка есть. Учитель сейчас на «больничном», проводится проверка. Педагог очень переживает, она даже попала в больницу после инцидента».

Известно, что 47-летний педагог в школе характеризуется положительно, несколько лет назад она получила звание «Учитель года».