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В Гомеле учительница надорвала ухо третьекласснице
29.01.2020 17:14 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Как стало известно, инцидент произошел в гомельской гимназии №71. По информации
Родители ребенка решили обратиться с заявлением в милицию. В данный момент проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза.
«Избиения не было, но учительница во время урока схватила ученицу за ухо. Конечно, это неправильный поступок, – говорит начальник главного управления образования Гомельской области Руслан СМИРНОВ. – Было родительское собрание, учительница извинилась за свое поведение. Но претензии со стороны родителей ребенка есть. Учитель сейчас на «больничном», проводится проверка. Педагог очень переживает, она даже попала в больницу после инцидента».
Известно, что 47-летний педагог в школе характеризуется положительно, несколько лет назад она получила звание «Учитель года».
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Инцидент произошел 21 января в гимназии №71.
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