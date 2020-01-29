﻿ В Гомеле учительница надорвала ухо третьекласснице. 21.by
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В Гомеле учительница надорвала ухо третьекласснице

29.01.2020 17:14 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Гомеле учительница надорвала ухо третьекласснице
Фото из открытых источников

Как стало известно, инцидент произошел в гомельской гимназии №71. По информации TUT.by, на уроке между учительницей и школьницей возник конфликт. Женщина потянула ребенка за ухо и, по всей видимости, случайно надорвала его. Девочка попала в больницу.

В Гомеле учительница надорвала ухо третьекласснице Вступился даже президент. Учителя сперва уволили, а потом взяли обратно

Родители ребенка решили обратиться с заявлением в милицию. В данный момент проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза.

«Избиения не было, но учительница во время урока схватила ученицу за ухо. Конечно, это неправильный поступок, – говорит начальник главного управления образования Гомельской области Руслан СМИРНОВ. – Было родительское собрание, учительница извинилась за свое поведение. Но претензии со стороны родителей ребенка есть. Учитель сейчас на «больничном», проводится проверка. Педагог очень переживает, она даже попала в больницу после инцидента».

Известно, что 47-летний педагог в школе характеризуется положительно, несколько лет назад она получила звание «Учитель года».

 
 
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Инцидент произошел 21 января в гимназии №71.
 
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