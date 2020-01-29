﻿ 31-летнего жителя Марьиной Горки убили, а тело сбросили в реку. 21.by
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31-летнего жителя Марьиной Горки убили, а тело сбросили в реку

29.01.2020 17:13 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Марьиной Горке убили мужчину, а тело бросили в реку.  

По информации Следственного комитета, 24 января в милицию обратился местный житель и заявил, что исчез его 31-летний сын.  

Незамедлительно был проведен комплекс мероприятий, чтобы установить местонахождение мужчины. Были получены сведения о криминальном характере его исчезновения. Все указывало на то, что мужчина стал жертвой убийства.  

По подозрению в совершении преступления были задержаны три местных жителя: сожители – 33-летний мужчина и 36-летняя женщина, а также их 23-летний знакомый.   

31-летнего жителя Марьиной Горки убили, а тело сбросили в реку
Фото: СК 

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное группой лиц».  

Преступление было совершено 21 января в квартире у сожителей. На почве личных неприязненных отношений в ходе ссоры потерпевшему причинили телесные повреждения, от которых он скончался. Тело мужчины сбросили в реку.  

Правоохранителями вместе с водолазами МЧС, ОСВОД и волонтерами несколько дней обследуют акваторию реки, принимаются меры по обнаружению тела.  

Назначен ряд экспертиз. Продолжается установление всех обстоятельств случившегося.  

В конце января в Могилевском районе убили мужчину и его дочь – здесь подробнее.  

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Новости Беларуси. В Марьиной Горке убили мужчину, а тело бросили в реку.   По информации Следственного комитета, 24 января в милицию обратился местный житель и...
 
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