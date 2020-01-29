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Лекарства, средства защиты и дезинфекции. Гуманитарный груз для борьбы с коронавирусом отправлен из Беларуси в Пекин

29.01.2020 17:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Самолет ИЛ-76 с гуманитарным грузом на борту взял курс на Пекин с авиабазы в Мачулищах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Лекарства, средства защиты и дезинфекции. Гуманитарный груз для борьбы с коронавирусом отправлен из Беларуси в Пекин

Лекарства, средства защиты и дезинфекции. Гуманитарный груз для борьбы с коронавирусом отправлен из Беларуси в Пекин

Лекарства, средства защиты и дезинфекции. Гуманитарный груз для борьбы с коронавирусом отправлен из Беларуси в Пекин

Оказать необходимую помощь Китаю, где сейчас борются с коронавирусом, лично поручил Президент. Груз сформирован в соответствии с запросом китайской стороны. Это лекарства, средства индивидуальной защиты и дезинфекции, которые могут оказаться в дефиците в силу того, что основные ресурсы брошены в наиболее зараженные районы.

Гуманитарную помощь доставят белорусские военные. Летчикам предстоит провести в воздухе 20 часов с двумя дозаправками.

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Лекарства, средства защиты и дезинфекции. Гуманитарный груз для борьбы с коронавирусом отправлен из Беларуси в Пекин

Лекарства, средства защиты и дезинфекции. Гуманитарный груз для борьбы с коронавирусом отправлен из Беларуси в Пекин

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Новости Беларуси. Самолет ИЛ-76 с гуманитарным грузом на борту взял курс на Пекин с авиабазы в Мачулищах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр...
 
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