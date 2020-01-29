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Лекарства, средства защиты и дезинфекции. Гуманитарный груз для борьбы с коронавирусом отправлен из Беларуси в Пекин
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Самолет ИЛ-76 с гуманитарным грузом на борту взял курс на Пекин с авиабазы в Мачулищах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Оказать необходимую помощь Китаю, где сейчас борются с коронавирусом, лично поручил Президент. Груз сформирован в соответствии с запросом китайской стороны. Это лекарства, средства индивидуальной защиты и дезинфекции, которые могут оказаться в дефиците в силу того, что основные ресурсы брошены в наиболее зараженные районы.
Гуманитарную помощь доставят белорусские военные. Летчикам предстоит провести в воздухе 20 часов с двумя дозаправками.
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Лекарства, средства защиты и дезинфекции. Гуманитарный груз для борьбы с коронавирусом отправлен из Беларуси в Пекин
Новости Беларуси. Самолет ИЛ-76 с гуманитарным грузом на борту взял курс на Пекин с авиабазы в Мачулищах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр...
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