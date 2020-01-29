Следственный комитет закончил проверку гибели супругов из Минска в Египте

Источник материала: Аргументы и факты

Следственный комитет завершил проверку по делу о гибели белорусской супружеской пары в Египте в ноябре 2019 года. 56-летний мужчина умер в местной больнице, а его 54-летняя супруга успела вернуться в Минск, но наши медики также не смогли ее спасти.

Проведенная судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть мужчины и женщины наступила в результате острого отравления неизвестным ядом. При этом, как именно «неустановленное вещество» попало в их организмы, осталось загадкой.

«В ходе проверки получены сведения, что накануне ухудшения самочувствия супруги посещали экскурсию по Шарм-эль-Шейху, а незадолго до случившегося ели манго, приобретенное за пределами отеля, и рыбу в ресторане отеля», – прокомментировали представители СК в своем Telegram-канале.

Следователи при помощи МИДа получили данные от египетской стороны, в том числе результаты проверки, согласно которым криминальная версия произошедшего не установлена. Были предоставлены сведения, что одинаковое питание предоставляется как отдыхающим в отеле туристам, так и всему персоналу отеля.

СК не выявил фактов смерти туристов в Египте при схожих обстоятельствах на протяжении 2019 года. Были опрошены десятки туристов, посетивших с октября по конец ноября 2019 года отель, в котором останавливались супруги, в том числе туристы, которые отдыхали в то же время. Жалоб на плохое самочувствие и качество обслуживания они не высказывали. Уголовное дело заводить не стали в связи с отсутствием состава преступления.

Отметим, что всего с конца октября 2019 года в Египте умерло пять белорусских туристов. Причины смерти разные.