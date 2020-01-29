Парня арестовали из-за курения марихуаны на суде по хранению марихуаны

Источник материала: KYKY

Американцу Спенсеру Бостону 20 лет. В понедельник он пришел в суд округа Уилсон (штат Теннесси), где услашал обвинения в свой адрес из-за незаконного хранения марихуаны. Тогда Бостон встал лицом к лицу с судьей Хейвудом Барри и начал высказывать свое мнение о том, почему марихуана должна быть легализована, пишет CNN.

Чтобы перейти от абстракций к делу, американец вытащил из кармана самокрутку с марихуаной. Затем он достал коробок спичек и, как вы уже догадались, зажег сигарету и закурил. Бостон сделал парочку быстрых затяжек, прежде чем сотрудники службы безопасности поняли, что вообще происходит. Парня снова арестовали и вывели из зала суда. Но к тому моменту молодой человек еще не закончил – он уходил, крикнув: «Народ заслуживает большего!» Со слов шерифа, весь зал хохотал.

Перфоманс Бостона повлек за собой последствия. Парню предъявили новые обвинения – теперь в хулиганстве и еще одном эпизоде хранения марихуаны. Судья также уличил юного американца в неуважении и назначил наказание в виде десяти суток в изоляторе временного содержания.

Следующее судебное заседание Бостона назначено на 14 апреля. Ему предоставили право выйти под залог, заплатив три тысячи долларов.