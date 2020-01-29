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«Группа экспертов сформирована». Белорусские медики готовы выехать в Китай для оказания помощи в изучении коронавируса

29.01.2020 17:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. По поручению главы нашего государства создана группа медиков, которая может оказать экспертную поддержку в изучении нового типа вируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Специалисты готовы вылететь в Пекин по первой просьбе китайской стороны.

«Группа экспертов сформирована». Белорусские медики готовы выехать в Китай для оказания помощи в изучении коронавируса

Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:
Мы согласовываем, чтобы этот визит был наиболее продуктивен, то есть когда у них будет необходимый объем информации и их эксперты будут готовы к обмену мнениями. У нас группа экспертов сформирована, и как только будет принято решение, что это целесообразно, время пришло, во главе со мной эта группа вылетит.

Это будет положительно для нас, потому что мы получим возможность проанализировать и выбрать наиболее оптимальные методы профилактики завоза вируса в страну и борьбы с ним в случае, если все-таки инфекция доберется до нашей страны.

На сегодняшний момент все службы готовы, мы работаем в тесном контакте между различными ведомствами нашей страны. Вы видите, здесь тесный контакт Министерства обороны, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Минздрава, нашей фармпромышленности для того, чтобы оказать максимально посильную помощь дружественному нам китайскому народу.

«Группа экспертов сформирована». Белорусские медики готовы выехать в Китай для оказания помощи в изучении коронавируса

«Группа экспертов сформирована». Белорусские медики готовы выехать в Китай для оказания помощи в изучении коронавируса

«Группа экспертов сформирована». Белорусские медики готовы выехать в Китай для оказания помощи в изучении коронавируса

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Люди в материале: Владимир Караник
 
 
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Новости Беларуси. По поручению главы нашего государства создана группа медиков, которая может оказать экспертную поддержку в изучении нового типа вируса,...
 
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