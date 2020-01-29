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Пенсионерам и инвалидам разрешат бесплатно торговать на минских рынках
Источник материала: Myfin
Соглашения, которые заключили Мингорисполком и руководители минских рынков, действуют до 31 декабря 2020 года, сообщает БЕЛТА.
Также рынок «Московский» (пр. Газеты «Звязда», 16) организует торговлю сельскохозяйственной продукцией на безвозмездной основе, согласно приказу директора рынка от 14 января 2020 года.
Источник: Myfin.by
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В Минске пенсионерам и инвалидам предоставят бесплатно торговые места на рынках для продажи плодоовощной продукции. Люди смогут продавать до 20 кг...
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