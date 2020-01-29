Пенсионерам и инвалидам разрешат бесплатно торговать на минских рынках

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Соглашения, которые заключили Мингорисполком и руководители минских рынков, действуют до 31 декабря 2020 года, сообщает БЕЛТА.

Пенсионерам и инвалидам нужно будет подтвердить свое право на льготу удостоверением и справкой о происхождении реализуемой продукции.

Соглашение подписали 15 рынков:

Минский Комаровский рынок (ул. В.Хоружей, 8),

Чижовский рынок (проезд Ташкентский, 5),

«Тутэйшы» (пр. Партизанский, 99),

«Восток» (ул. Славинского, 45а),

«Свелта» (ул. Малинина, 35а),

«Велозаводской» (пер. Рабочий, 5),

Червенский рынок в Лошице (пер. Маяковского, 184),

«Серебрянка» (ул. Плеханова, 89),

«Малиновка» (ул. Есенина, 76),

«Ждановичи» (ул. Тимирязева, 123),

«Раковский кирмаш» (ул. Дунина-Марцинкевича, 11),

«Западный» (ул. Бурдейного, 6),

«Уральский» (ул. Фроликова, 8),

«Уручье-3» (ул. Никифорова, 51),

Курасовщинский рынок (ул. Корженевского, 2).

Также рынок «Московский» (пр. Газеты «Звязда», 16) организует торговлю сельскохозяйственной продукцией на безвозмездной основе, согласно приказу директора рынка от 14 января 2020 года.