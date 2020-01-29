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Пенсионерам и инвалидам разрешат бесплатно торговать на минских рынках

29.01.2020 17:41 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

Соглашения, которые заключили Мингорисполком и руководители минских рынков, действуют до 31 декабря 2020 года, сообщает БЕЛТА.

Пенсионерам и инвалидам нужно будет подтвердить свое право на льготу удостоверением и справкой о происхождении реализуемой продукции.

  • Соглашение подписали 15 рынков:
  • Минский Комаровский рынок (ул. В.Хоружей, 8),
  • Чижовский рынок (проезд Ташкентский, 5),
  • «Тутэйшы» (пр. Партизанский, 99),
  • «Восток» (ул. Славинского, 45а),
  • «Свелта» (ул. Малинина, 35а),
  • «Велозаводской» (пер. Рабочий, 5),
  • Червенский рынок в Лошице (пер. Маяковского, 184),
  • «Серебрянка» (ул. Плеханова, 89),
  • «Малиновка» (ул. Есенина, 76),
  • «Ждановичи» (ул. Тимирязева, 123),
  • «Раковский кирмаш» (ул. Дунина-Марцинкевича, 11),
  • «Западный» (ул. Бурдейного, 6),
  • «Уральский» (ул. Фроликова, 8),
  • «Уручье-3» (ул. Никифорова, 51),
  • Курасовщинский рынок (ул. Корженевского, 2).

Также рынок «Московский» (пр. Газеты «Звязда», 16) организует торговлю сельскохозяйственной продукцией на безвозмездной основе, согласно приказу директора рынка от 14 января 2020 года.

Источник: Myfin.by
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В Минске пенсионерам и инвалидам предоставят бесплатно торговые места на рынках для продажи плодоовощной продукции. Люди смогут продавать до 20 кг...
 
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