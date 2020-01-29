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Изменения в Трудовом кодексе вступили в силу: нужно ли поэтому перезаключать контракты со всеми работниками?

29.01.2020 17:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Трудовое право обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира».

Василевич: «Надо закладывать в договорных отношениях, чтобы работник, если он не выполнил обязательства, компенсировал потери»

Андрей Карпунин, председатель Клуба финансовых директоров, член консультативного совета Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:
У меня есть ещё один вопрос от нашего общества, которое вчера с радостью восприняло вступление в силу изменений в Трудовой кодекс. Кадровики спрашивают: а контракты перезаключать надо со всеми работниками в связи с такими глобальными изменениями? Или в обязательном порядке делать допсоглашение? Или можно действующие контракты оставить в таком виде, сделав просто какое-то общее уведомление об изменении норм? Потому что мы говорим о нанимателяхе, где 10 тысяч человек работников, о нанимателях, где три работника, семейные бизнесы, это огромный документооборот, это огромные усилия. И нужно ли вот так срочно всё это воплощать в жизнь?

Изменения в Трудовом кодексе вступили в силу: нужно ли поэтому перезаключать контракты со всеми работниками?

Марина Лазарь, начальник главного управления юридической работы и правового обеспечения Федерации профсоюзов Беларуси:
Вообще, если обратиться к законодательству, то любое изменение в законодательство, если оно затрагивает трудовые права работников и нанимателей, конечно, требуют изменений и формы, в соответствии с которой они трудятся. То есть контракта либо трудового договора.

Сегодня уже утверждена правительством новая форма контракта, который заключается с работником. И работники кадровых служб должны предложить заключить контракты со своими работниками на тех условиях, которые были и ранее. Например, срок был оговорён в предыдущем контракте, по которому работник работает, – этот срок переносится в новый контракт, и работнику предлагается подписать контракт с теми условиями, которые сегодня соответствуют Трудовому кодексу.

ФПБ: «Нельзя говорить о равенстве сторон в трудовых отношениях. Работник всегда будет более слабой стороной»

Андрей Карпунин:
То есть мы не ухудшаем условия работников. Мы улучшаем условия кадровиков, которые тоже являются работниками.

Марина Лазарь:
Это их работа.

Возможно ли в Беларуси ввести 4-дневную рабочую неделю? Какие изменения внесены в Трудовой кодекс? Какие ещё нормы стоит ввести в трудовом праве?  

Смотрите 29 января в 20.30 на СТВ.    

Люди в материале: Андрей Карпунин, Марина Лазарь
 
 
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Трудовое право обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира». Василевич: «Надо закладывать в договорных отношениях, чтобы работник, если он не...
 
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