Подозрение на коронавирус: в Могилёве экстренно госпитализировали двух пациентов поликлиники

В Могилёве экстренно госпитализировали двух человек с подозрением на китайский коронавирус.





Как пишет телеграм-канал Nexta со сслыкой на очевидцев, в могилёвской поликлинике №4 появились люди в костюмах биозащиты и забрали двух пациентов прямо из здания медучреждения.





Заболевшие недавно вернулись в Беларусь из Китая.







