﻿ На Моторном заводе в Столбцах открыли участок инновационной линии. Предприятие посетил глава КГК. 21.by
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На Моторном заводе в Столбцах открыли участок инновационной линии. Предприятие посетил глава КГК

29.01.2020 16:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Курс на импортозамещение. На Моторном заводе в Столбцах открыли новый участок инновационной производственной линии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 29 января предприятие посетил председатель КГК Леонид Анфимов.

Оборудование предназначено для литья мелкофасовочного чугуна. Планируется, это значительно расширит линейку производимой продукции, а также позволит повысить ее конкурентоспособность на внешнем рынке.

На Моторном заводе в Столбцах открыли участок инновационной линии. Предприятие посетил глава КГК

На Моторном заводе в Столбцах открыли участок инновационной линии. Предприятие посетил глава КГК

Интерес к сотрудничеству проявляют российские промышленные предприятия, а также известный немецкий бренд. Завод планирует наладить кооперацию и с белорусскими гигантами. К примеру, отливать запчасти для МАЗа и «Могилевлифтмаша». Немаловажно, что проект реализовали за счет прибыли предприятия.

На Моторном заводе в Столбцах открыли участок инновационной линии. Предприятие посетил глава КГК

Леонид Анфимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:
Это предприятие сегодня является образцом того, как решается вопрос импортозамещения по критичным видам продукции, используемым в нашем машиностроительном производстве.

Во-первых, это экономия валютных средств. Во-вторых, это удешевление продукции, которая используется в производстве машиностроительных изделий. И третий немаловажный вопрос – он решает социальные проблемы. То, что мы создаем этими производствами новые рабочие места.

За время реализации проекта на Моторном заводе появилось 25 новых рабочих мест. Еще 25 создадут в ближайшее время. Планируется, что предприятие в Столбцах превратится в полноценный промышленный узел.

На Моторном заводе в Столбцах открыли участок инновационной линии. Предприятие посетил глава КГК

На Моторном заводе в Столбцах открыли участок инновационной линии. Предприятие посетил глава КГК

Люди в материале: Леонид Анфимов
 
 
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Новости Беларуси. Курс на импортозамещение. На Моторном заводе в Столбцах открыли новый участок инновационной производственной линии, сообщили в программе...
 
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