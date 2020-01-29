«Правда, что «Светофор» закрыли?». Читателю ответили в администрации магазина

Источник материала: Слуцк Город

Читатель спрашивает, что случилось с магазином «Светофор», который на днях был закрыт. По его мнению, это знак к закрытию торгового объекта в Слуцке. На этот вопрос ответили в администрации магазина.

«Что со «Светофором»? Говорят, его закрыли», - написал читатель.

«Мы работаем в штатном режиме, ни о каком закрытии речи не было. Была плановая инвентаризация, которая в обязательном порядке проводится раз в полгода. «Светофор» каждый день обновляет ассортимент, и планирует работать в том же режиме очень-очень долго. Приглашаем к нам покупателей за покупками», - ответили в администрации торгового объекта.

Slutsk-Gorod.by