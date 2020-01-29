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«Правда, что «Светофор» закрыли?». Читателю ответили в администрации магазина
29.01.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Читатель спрашивает, что случилось с магазином «Светофор», который на днях был закрыт. По его мнению, это знак к закрытию торгового объекта в Слуцке. На этот вопрос ответили в администрации магазина.
«Что со «Светофором»? Говорят, его закрыли», - написал читатель.
«Мы работаем в штатном режиме, ни о каком закрытии речи не было. Была плановая инвентаризация, которая в обязательном порядке проводится раз в полгода. «Светофор» каждый день обновляет ассортимент, и планирует работать в том же режиме очень-очень долго. Приглашаем к нам покупателей за покупками», - ответили в администрации торгового объекта.
Slutsk-Gorod.by
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Читатель спрашивает, что случилось с магазином «Светофор», который на днях был закрыт. По его мнению, это знак к закрытию торгового объекта в Слуцке. На этот вопрос...
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