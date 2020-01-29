Помпео отправляется в большое турне: среди стран, которые он посетит, есть Беларусь

Источник материала: Ежедневник





Государственный секретарь США Майк Помпео посетит Беларусь с официальным визитом 1 февраля.

Госсекретарь США Майк Помпео в рамках турне 29 января - 4 февраля, посетит ряд стран, включая Великобританию, Украину и Белоруссию, говорится в заявлении госдепа.

"Государственный секретарь Майк Помпео поедет в Лондон (Соединенное Королевство), в Киев (Украина), в Минск (Беларусь), в Нур-Султан (Казахстан) и в Ташкент (Узбекистан) с 29 января по 4 февраля", - отмечается в заявлении ведомства.

В частности, 29 января Помпео будет встречаться с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и главой британского МИД Домиником Раабом. Согласно заявлению, стороны обсудят особый статус отношений Вашингтона и Лондона после будущего выхода Великобритании из ЕС, а также способы расширения торговых связей между США и Великобританией.

Что касаемо Беларуси, в заявлении госдепа сообщается, что 1 февраля в Минске секретарь встретится с президентом Лукашенко и министром иностранных дел Макеем, чтобы подчеркнуть приверженность США суверенной, независимой, стабильной и процветающей Беларуси и подтвердить желание США нормализовать двусторонние отношения.