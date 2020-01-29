ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Помпео отправляется в большое турне: среди стран, которые он посетит, есть Беларусь

29.01.2020 17:48 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Помпео отправляется в большое турне: среди стран, которые он посетит, есть Беларусь

Государственный секретарь США Майк Помпео посетит Беларусь с официальным визитом 1 февраля.

Госсекретарь США Майк Помпео в рамках турне 29 января - 4 февраля, посетит ряд стран, включая Великобританию, Украину и Белоруссию, говорится в заявлении госдепа.

"Государственный секретарь Майк Помпео поедет в Лондон (Соединенное Королевство), в Киев (Украина), в Минск (Беларусь), в Нур-Султан (Казахстан) и в Ташкент (Узбекистан) с 29 января по 4 февраля", - отмечается в заявлении ведомства.

В частности, 29 января Помпео будет встречаться с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и главой британского МИД Домиником Раабом. Согласно заявлению, стороны обсудят особый статус отношений Вашингтона и Лондона после будущего выхода Великобритании из ЕС, а также способы расширения торговых связей между США и Великобританией.

Что касаемо Беларуси, в заявлении госдепа сообщается, что 1 февраля в Минске секретарь встретится с президентом Лукашенко и министром иностранных дел Макеем, чтобы подчеркнуть приверженность США суверенной, независимой, стабильной и процветающей Беларуси и подтвердить желание США нормализовать двусторонние отношения.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Государственный секретарь США Майк Помпео посетит Беларусь с официальным визитом 1 февраля.
 
Новости дня
Новости разные
 
ПАДКАСТ ДНЯ: самы “адзіны” кандыдат Севярынец
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

28.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
29.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика