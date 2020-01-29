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В Чехии ураган повалил десятки деревьев и обесточил почти 15 тысяч домов
Источник материала: СТВ
Новости Чехии. В Чехии устраняют последствия непогоды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мощный ураган повалил десятки деревьев. Рекламные щиты падали прямо на крыши автомобилей.
Наиболее сложная ситуация сложилась на западе Праги. Металлические конструкции и деревья повредили линии электропередачи. Без энергоснабжения остались 15 тысяч домохозяйств. В восстановительных работах задействованы десятки бригад. Специалисты продолжают расчищать дороги.
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Новости Чехии. В Чехии устраняют последствия непогоды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мощный ураган повалил десятки деревьев. Рекламные щиты падали...
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