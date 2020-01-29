В Чехии ураган повалил десятки деревьев и обесточил почти 15 тысяч домов

Источник материала: СТВ

Новости Чехии. В Чехии устраняют последствия непогоды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мощный ураган повалил десятки деревьев. Рекламные щиты падали прямо на крыши автомобилей.

Наиболее сложная ситуация сложилась на западе Праги. Металлические конструкции и деревья повредили линии электропередачи. Без энергоснабжения остались 15 тысяч домохозяйств. В восстановительных работах задействованы десятки бригад. Специалисты продолжают расчищать дороги.







