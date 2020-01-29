ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Чехии ураган повалил десятки деревьев и обесточил почти 15 тысяч домов

29.01.2020 18:06 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Чехии. В Чехии устраняют последствия непогоды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мощный ураган повалил десятки деревьев. Рекламные щиты падали прямо на крыши автомобилей.

Наиболее сложная ситуация сложилась на западе Праги. Металлические конструкции и деревья повредили линии электропередачи. Без энергоснабжения остались 15 тысяч домохозяйств. В восстановительных работах задействованы десятки бригад. Специалисты продолжают расчищать дороги.

В Чехии ураган повалил десятки деревьев и обесточил почти 15 тысяч домов

В Чехии ураган повалил десятки деревьев и обесточил почти 15 тысяч домов

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Чехии. В Чехии устраняют последствия непогоды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мощный ураган повалил десятки деревьев. Рекламные щиты падали...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске пенсионерам и инвалидам выделят бесплатные места для торговли
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

28.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
29.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика