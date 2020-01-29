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В Минске Volkswagen врезался в светофор, а затем ещё в два автомобиля

29.01.2020 18:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске столкнулись три автомобиля.  

По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, авария произошла днем 29 января на улице Кальварийской.  

Предварительно, водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением и столкнулся со светофором. От удара транспортное средство отбросило на встречную полосу. Здесь произошло столкновение с Toyota и Volvo.  

В Минске Volkswagen врезался в светофор, а затем ещё в два автомобиля
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома 

Volvo отбросило на осветительную мачту.  

В результате ДТП пострадали три человека. Они доставлены в медучреждение.  

В Минске Volkswagen врезался в светофор, а затем ещё в два автомобиля
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома 

Проводится проверка. На месте аварии работают сотрудники ГАИ.  

Движение по улице Кальварийской в сторону проспекта Пушкина было затруднено.  

На минувшей неделе четыре автомобиля столкнулись на МКАД – здесь подробнее.  

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске столкнулись три автомобиля.   По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, авария произошла днем 29 января на улице Кальварийской.   ...
 
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