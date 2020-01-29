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В Минске Volkswagen врезался в светофор, а затем ещё в два автомобиля
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске столкнулись три автомобиля.
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Предварительно, водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением и столкнулся со светофором. От удара транспортное средство отбросило на встречную полосу. Здесь произошло столкновение с Toyota и Volvo.
Volvo отбросило на осветительную мачту.
В результате ДТП пострадали три человека. Они доставлены в медучреждение.
Проводится проверка. На месте аварии работают сотрудники ГАИ.
Движение по улице Кальварийской в сторону проспекта Пушкина было затруднено.
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Новости Беларуси. В Минске столкнулись три автомобиля. По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, авария произошла днем 29 января на улице Кальварийской. ...
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