В Минске Volkswagen врезался в светофор, а затем ещё в два автомобиля

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске столкнулись три автомобиля.

По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, авария произошла днем 29 января на улице Кальварийской.

Предварительно, водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением и столкнулся со светофором. От удара транспортное средство отбросило на встречную полосу. Здесь произошло столкновение с Toyota и Volvo.



Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Volvo отбросило на осветительную мачту.

В результате ДТП пострадали три человека. Они доставлены в медучреждение.



Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Проводится проверка. На месте аварии работают сотрудники ГАИ.

Движение по улице Кальварийской в сторону проспекта Пушкина было затруднено.