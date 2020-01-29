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Cуд в Гааге уже в этом году может начать расследовать оккупацию Крыма

29.01.2020 18:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Международный уголовный суд (МУС) в Гааге уже в этом году может начать расследование событий, которые произошли во время оккупации Крыма Россией. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции прокурор АР Крым Игорь Поночовный, передает корреспондент LIGA.net.




По его словам, стадия предварительного рассмотрения уже подходит к концу.

"Почему мы надеемся на 2020 год? Потому что во время последних встреч с Офисом прокурора МУС стало понятно, что финализируется уже ситуация как минимум по Крыму", - сказал он.

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Поночовный объяснил, что "Офис прокурора МУС пришел к убеждению, что военные преступления, предусмотренные Римским статутом, действительно происходят".

"Сейчас проходит последний этап (предварительного рассмотрения, - ред.) – определение комплиментарности. Простыми словами – это подследственное, или не подследственное дело суду", - объяснил прокурор.
 
 
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Международный уголовный суд (МУС) в Гааге уже в этом году может начать расследование событий, которые произошли во время оккупации Крыма Россией. Об этом сообщил...
 
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