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Экс-генпрокурор Беларуси предложил прописать в законе роль Всебелорусского народного собрания

29.01.2020 18:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Роль Всебелорусского народного собрания нужно усилить. Такое мнение высказал заведующий кафедрой конституционного права БГУ доктор юридических наук Григорий Василевич во время заседания проекта «Экспертная среда»-«Конституционна реформа в России».

По мнению Григория Василевича, есть много созвучных белорусским реалиям аспектов в тех изменениях, которые предлагают внести в Конституцию России. Например, в России хотят закрепить статус Государственного совета. И тут Григорий Василевич напоминает про Всебелорусское народное собрание.

«Может быть, и нам надо подумать о том, чтобы более четко определить статус и хотя бы консультативную роль этого органа. Она могла бы быть усилена», – рассуждает он.

Также эксперт предлагает наделить Конституционный суд «возможностью по запросам Президента проверять конституционность законопроектов, принятых парламентом, до их подписания главой государства», пишет БЕЛТА. В данный момент Конституционный суд (КС) должен проверять все законы, которые направляются на подпись Президенту. По мнению Г.Василевича, можно, чтобы КС ограничивался только наиболее важными законами, а также теми законами, по поводу которых был направлен запрос от главы государства.

«Григорий Василевич стоял у истоков первой Конституции независимой Беларуси, был в числе юристов, которые писали и корректировали ее текст. Впоследствии на протяжении почти 10 лет он возглавлял Конституционный суд. Эксперт проанализировал поправки в Конституцию РФ с точки зрения полезности для белорусской правовой системы и признался, что в целом они ему импонируют», пишет БЕЛТА .
 
 
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Роль Всебелорусского народного собрания нужно усилить. Такое мнение высказал заведующий кафедрой конституционного права БГУ доктор юридических наук Григорий...
 
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