Экс-генпрокурор Беларуси предложил прописать в законе роль Всебелорусского народного собрания

По мнению Григория Василевича, есть много созвучных белорусским реалиям аспектов в тех изменениях, которые предлагают внести в Конституцию России. Например, в России хотят закрепить статус Государственного совета. И тут Григорий Василевич напоминает про Всебелорусское народное собрание.





«Может быть, и нам надо подумать о том, чтобы более четко определить статус и хотя бы консультативную роль этого органа. Она могла бы быть усилена», – рассуждает он.





БЕЛТА. В данный момент Конституционный суд (КС) должен проверять все законы, которые направляются на подпись Президенту. По мнению Г.Василевича, можно, чтобы КС ограничивался только наиболее важными законами, а также теми законами, по поводу которых был направлен запрос от главы государства. Также эксперт предлагает наделить Конституционный суд «возможностью по запросам Президента проверять конституционность законопроектов, принятых парламентом, до их подписания главой государства», пишетВ данный момент Конституционный суд (КС) должен проверять все законы, которые направляются на подпись Президенту. По мнению Г.Василевича, можно, чтобы КС ограничивался только наиболее важными законами, а также теми законами, по поводу которых был направлен запрос от главы государства.





«Григорий Василевич стоял у истоков первой Конституции независимой Беларуси, был в числе юристов, которые писали и корректировали ее текст. Впоследствии на протяжении почти 10 лет он возглавлял Конституционный суд. Эксперт проанализировал поправки в Конституцию РФ с точки зрения полезности для белорусской правовой системы и признался, что в целом они ему импонируют», пишет БЕЛТА .