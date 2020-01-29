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Экс-генпрокурор Беларуси предложил прописать в законе роль Всебелорусского народного собрания
Источник материала: Партизан
Роль Всебелорусского народного собрания нужно усилить. Такое мнение высказал заведующий кафедрой конституционного права БГУ доктор юридических наук Григорий Василевич во время заседания проекта «Экспертная среда»-«Конституционна реформа в России».
По мнению Григория Василевича, есть много созвучных белорусским реалиям аспектов в тех изменениях, которые предлагают внести в Конституцию России. Например, в России хотят закрепить статус Государственного совета. И тут Григорий Василевич напоминает про Всебелорусское народное собрание.
«Может быть, и нам надо подумать о том, чтобы более четко определить статус и хотя бы консультативную роль этого органа. Она могла бы быть усилена», – рассуждает он.
Также эксперт предлагает наделить Конституционный суд «возможностью по запросам Президента проверять конституционность законопроектов, принятых парламентом, до их подписания главой государства», пишет
«Григорий Василевич стоял у истоков первой Конституции независимой Беларуси, был в числе юристов, которые писали и корректировали ее текст. Впоследствии на протяжении почти 10 лет он возглавлял Конституционный суд. Эксперт проанализировал поправки в Конституцию РФ с точки зрения полезности для белорусской правовой системы и признался, что в целом они ему импонируют», пишет БЕЛТА .
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Роль Всебелорусского народного собрания нужно усилить. Такое мнение высказал заведующий кафедрой конституционного права БГУ доктор юридических наук Григорий...
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