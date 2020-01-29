ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси — антирекорд по рождаемости. Почему повышение пособий не решило проблемы с демографией

29.01.2020 18:48 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

В 2019 году в Беларуси, по предварительным данным, родился 87 851 ребенок. И это антирекорд: рождаемость не была такой низкой с 1945 года. При этом, чтобы ее простимулировать, власти регулярно повышают детские пособия. С 1 февраля вырастут ежемесячные пособия на детей до 3 лет и единовременные пособия при рождении ребенка, программу семейного капитала продлили до 2024 года, а в Минтруда задумались над тем, чтобы повысить пособие для тех женщин, которые родили следующего ребенка с небольшим перерывом.

В Беларуси — антирекорд по рождаемости. Почему повышение пособий не решило проблемы с демографией

Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

FINANCE.TUT.BY спросил у эксперта, почему увеличение пособий не помогает повысить рождаемость, какие меры могли бы оказаться более эффективными и чем снижение рождаемости грозит нашей экономике.

«Три года декрета для многих женщин оказываются практически неизбежными»

Академический директор исследовательского центра BEROC Катерина Борнукова отмечает, что рождение детей, как правило, сопряжено с финансовыми и временны́ми потерями.

— Все эти годы государство шло на стимулирование рождаемости именно через компенсацию финансовых потерь. И какое-то время это работало, хотя надо сказать, что вклад в первую очередь все-таки внес экономический рост. Так, в 2000-х рождаемость начала восстанавливаться после спада 1990-х, — комментирует Катерина Борнукова. — В какой-то момент экономический рост замедлился, и тогда государство начало заливать нас деньгами в виде различных пособий. Но такой подход сработал в первую очерень для самых уязвимых слоев населения, где финансовый вопрос стоит очень остро и может быть преградой к рождению детей. Мы увидели, что рождаемость реагирует на увеличение пособий в первую очередь в сельской местности, где женщинам иногда бывает выгоднее сидеть в декрете, чем работать.

По мнению эксперта, дальнейшее повышение пособий тоже будет влиять в первую очередь на тех, кто живет в сельской местности и небольших населенных пунктах.

— Но молодежи там осталось очень мало, и потому эффективность такой меры будет невелика, — констатирует Катерина Борнукова.

Вместе с тем о компенсации временны́х затрат на воспитание детей государство пока задумывается в меньшей степени.

— Это три года декрета, которые для многих женщин оказываются практически неизбежными. Садиков, которые готовы принимать детей до трех лет, не хватает, бабушки тоже работают, — объясняет Катерина Борнукова. — В итоге женщине ничего не остается, кроме как три года сидеть дома с ребенком. Для кого-то это может сыграть роль в принятии решения о рождении детей. Возможно, для части женщин, особенно живущих в крупных городах, более эффективными оказались бы меры по компенсации временны́х затрат, а не финансовых.

В Беларуси — антирекорд по рождаемости. Почему повышение пособий не решило проблемы с демографией

Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Эксперт объясняет, что это «не означает, что нужно отобрать у всех пособия, просто их нужно оставить для тех, кому они нужны больше».

— В свою очередь, государство должно подумать о том, как развивать инфрастуктуру детских садов, которые могли бы принимать в том числе детей до 3 лет. Например, упростить функционирование частных детских садов, разрешить надомные сады на 4−5 детей, как, например, в Германии. Это все могло бы принести стране дополнительные экономические плюсы, потому что женщины были бы больше интегрированы в экономику, — говорит Катерина Борнукова. — Еще один вариант — полноценный оплачиваемый отцовский отпуск по уходу за ребенком хотя бы на месяц, а не две недели за свой счет, как сейчас.

«У системы господдержки постепенно появится масса проблем»

По словам Катерины Борнуковой, с экономической точки зрения самое плохое в снижении рождаемости заключается в том, что «через 20 лет у нас будет меньше людей, выходящих на рынок труда».

— Это означает — меньше людей, которые смогут работать и участвовать в экономике, а также платить взносы в Фонд соцзащиты, чтобы финансировать все увеличивающуюся армию пенсионеров. То есть у системы господдержки постепенно появится масса экономических и финансовых проблем, — говорит эксперт.

Чтобы сгладить эти негативные эффекты, помимо стимулирования рождаемости государству стоило бы пойти и на другие шаги, предлагает Катерина Борнукова.

— Во-первых, создавать условия, чтобы пожилые люди могли как можно дольше оставаться на рынке труда. И не только директивными методами вроде повышения пенсионного возраста, но и более рыночными, чтобы у людей была мотивация работать даже по достижении пенсионного возраста. А во-вторых, привлекать мигрантов в качестве рабочей силы, которая у нас не родилась, — подытоживает эксперт.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В 2019 году в Беларуси, по предварительным данным, родился 87 851 ребенок. И это антирекорд: рождаемость не была такой низкой с 1945 года. При этом, чтобы ее...
 
Новости дня
Новости разные
 
III открытый фестиваль-конкурс юных исполнителей эстрадной песни MusicBOARD
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

28.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
29.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика