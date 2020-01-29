«Говори правду» уже формирует команду своего кандидата

Лидеры движения «За свабоду» Юрий Губаревич, БХД Виталий Рымашевский, председатели ОГП Николай Козлов, Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Борисов и БНФ Григорий Костусев объявили о праймериз, который закончится Конгрессом демократических сил в мае. В результате должен появиться единый кандидат в президенты от пяти демократических сил.





Как оценивает инициативу части оппозиции сопредседатель «Говори правду» Андрей Дмитриев?





- Я рад, что пять оппозиционных структур договорились, что у национально ориентированной части общества будет свой кандидат. Это хорошо, я считаю. В стране есть часть общества, которой нужен нормальный националистический кандидат с яркой антироссийской, антирусской позицией. И очень хорошо, что эта часть общества будет представлена на президентских выборах. У «Говори правду», понятно, будет свой кандидат, который будет нацелен в первую очередь ан внутренние изменения в стране и на так называемое «макаронное дело»: как людей лечат, как людей учат. Это наши приоритеты, над которыми мы будем работать.





- Насколько жизнеспособной представляется вам сама процедура, организуемая пятеркой?





- Как и все в нашей замечательной стране, она подталкивает людей к легкому алкоголизму, чтобы в ней разобраться. Не к сильному – к легкому (смеется).





Я не буду оценивать праймериз именно потому, что это внутреннее дело пяти оппозиционных структур. В фейсбучной группе «Выборы в Беларуси» я написал текст «Как Васе стать кандидатом от националистической оппозиции». Я попытался разобрать – что надо сделать, куда идти, сколько нужно денег. Но глобально это внутреннее дело самих организаций – как они считают правильным, пусть сами и выбирают кандидата. На здоровье! Лишь бы выбрали наконец: чтобы он был, чтобы участвовал и чтобы не подводил тех, чьи интересы будет представлять.





- «Говори правду» уже определилась со своим потенциальным претендентом?





- В ближайшее время мы будем созывать пресс-конференцию, будем говорить про кандидата и начнем кампанию. Но инициативную группу формировать уже начали, просто пока внутри самой структуры.





- Какой парад кандидатов возможен во время нынешней президентской кампании?





- Пока вырисовывается такая картина: будет кандидат от условно националистического крыла оппозиции, будет кандидат от центристов, от «Говори правду», который будет говорить про простые человеческие проблемы, которые сегодня нужно поднимать, возможно, будет претендент от «Европейской Беларуси» и Белорус ого национального конгресса. Эта группа номинировала Статкевича. Обсуждаются другие кандидатуры, но уличная оппозиция хотела бы иметь своего претендента. И, собственно говоря, должен быть кандидат от власти – его мы тоже знаем.





Если националисты смогут выбрать Северинца в качестве единого кандидата,тогда оппозицию реально будут представлять два кандидата, о которых можно говорить: от «Говори правду» и от пятерки. У Статкевича нет никаких шансов из-за уголовного дела, все остальные – либо слишком молоды в политическом либо возрастном смысле. Хорошо, что люди пытаются, пробуют свою силу, но понятно, что реальные большие срезы белорусского общества всегда будут представлять три кандидата: Лукашенко, «Говори правду» и националисты.



