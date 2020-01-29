Заброшенный дом на Мичурина начали реставрировать. Что там будет?

Источник материала: Горецкий вестник

Дом №3 на улице Мичурина в Горках пустует несколько лет. К «Дажынкам» в 2012-м жильцы оттуда были выселены. Реконструкция с того времени не проводилась. Здание-памятник стремительно ветшало и даже горело. Однако недавно в доме, судя по всему, начались работы.





В отделе архитектуры и строительства райисполкома рассказали, что дом на Мичурина был куплен за одну базовую величину. Владельцем стало частное унитарное предприятие «ВасЛес». Согласно условиям договора новый хозяин должен заняться реставрацией здания. По некоторым данным, в нем планируют сделать общежитие.





Дом №3 по улице Мичурина входит в историко-архитектурный комплекс академии и находится под охраной государства

Здание в стиле конструктивизма построили в 1932 году. Оно было запроектировано, по сведению старожилов, одним из студентов земфака. Архитектуру дома определяла простота объёмов без декоративных украшательств. Характерные элементы того времени — вертикальная полоса остекления лестничной клетки и небольшой парапет, завершающий стену, большие горизонтальные окна.





Сегодня возле дома можно увидеть стройматериалы и технику.









Судьба пустого здания, перенесшего несколько лет пожар и постепенно разрушающегося, до сих пор оставалась непонятной.



















