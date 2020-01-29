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Заброшенный дом на Мичурина начали реставрировать. Что там будет?

29.01.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Дом №3 на улице Мичурина в Горках пустует несколько лет. К «Дажынкам» в 2012-м жильцы оттуда были выселены. Реконструкция с того времени не проводилась. Здание-памятник стремительно ветшало и даже горело. Однако недавно в доме, судя по всему, начались работы.

 

Заброшенный дом на Мичурина начали реставрировать. Что там будет?
Дом №3 на улице Мичурина. Видно, как сильно пострадала кровля в результате пожара в  2017 году.

 

В отделе архитектуры и строительства райисполкома рассказали, что дом на Мичурина был куплен за одну базовую величину. Владельцем стало частное унитарное предприятие «ВасЛес». Согласно условиям договора новый хозяин должен заняться реставрацией здания. По некоторым данным, в нем планируют сделать общежитие.

 

Заброшенный дом на Мичурина начали реставрировать. Что там будет?

 

Дом №3 по улице Мичурина входит в историко-архитектурный комплекс академии и находится под охраной государства

 

Здание в стиле конструктивизма построили в 1932 году. Оно было запроектировано, по сведению старожилов, одним из студентов земфака. Архитектуру дома определяла простота объёмов без декоративных украшательств. Характерные элементы того времени — вертикальная полоса остекления лестничной клетки и небольшой парапет, завершающий стену, большие горизонтальные окна.

 

Заброшенный дом на Мичурина начали реставрировать. Что там будет?

 

Сегодня возле дома можно увидеть стройматериалы и технику.

 

Заброшенный дом на Мичурина начали реставрировать. Что там будет?
Так сейчас внутри дома. По словам нашего читателя, сделавшего это фото, строители меняют перекрытия и рушат стены.

 

Заброшенный дом на Мичурина начали реставрировать. Что там будет?

 

Судьба пустого здания, перенесшего несколько лет пожар и постепенно разрушающегося, до сих пор оставалась непонятной.

 

Заброшенный дом на Мичурина начали реставрировать. Что там будет?
Дом на Мичурина занесен в государственный список историко-культурного наследия Беларуси. Табличка на фасаде предупреждает, что причинение вреда карается по закону.

 

Заброшенный дом на Мичурина начали реставрировать. Что там будет?
Так здание выглядело пару лет назад.

 

Заброшенный дом на Мичурина начали реставрировать. Что там будет?
В одной из квартир дома, 2018 год.

 

Заброшенный дом на Мичурина начали реставрировать. Что там будет?

 

Заброшенный дом на Мичурина начали реставрировать. Что там будет?


 
 
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  Дом №3 на улице Мичурина в Горках пустует несколько лет. К «Дажынкам» в 2012-м жильцы оттуда были выселены. Реконструкция с того времени не проводилась....
 
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