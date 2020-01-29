Дело экс-президента Армении Саргсяна направлено в суд













"Обвинительное заключение утверждено прокурором. Уголовное дело направлено в суд", - приводят слова Хачатряна армянские СМИ.





Ранее Специальная следственная служба Армении заявила, что бывший министр сельского хозяйства страны Серго Карапетян в период с 25 января по 7 февраля 2013 года растратил 489 млн 160 тыс. драмов (чуть более $1 млн - Прим.), выделенных для субсидирования поставки дизтоплива фермерам.





По данным следствия, организатором растраты финансовых средств был Серж Саргсян, это было сделано по побуждению главы компании "Флеш" Барсега Бегларяна и при содействии бывшего замминистра сельского хозяйства Самвела Галстяна и начальника одного из управлений министерства Геворка Арутюняна.





Экс-министру Серго Карапетяну предъявлено обвинение по п.1 ч.3 ст.179 УК Армении (присвоение или растрата в особо крупных размерах, наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет).





Сержу Саргсяну, Барсегу Бегларяну, Самвелу Галстяну и Геворку Арутюняну предъявлено обвинение по п.1 ч.3 ст.38-179 УК Армении (соучастие в присвоении или растрате, наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой).





Согласно материалам дела, в рамках государственной программы по оказанию содействия фермерам должно было быть поставлено более 17 тыс. литров дизтоплива. Для этого, по указанию Саргсяна, была выбрана компания-поставщик "Флеш", которая предложила более высокую цену на дизтопливо, чем другая компания-поставщик "Максур".





"Сумма государственной субсидии составила 1 млрд 269 млн 275 тыс. драмов. Но если бы процесс был осуществлен посредством компании "Максур", то сумма составила бы 846 млн 183 тыс 380 драмов. В результате из госбюджета было похищено 489 млн 160 тыс 310 драмов", - отмечалось в сообщении Следственного комитета.





Ранее генеральная прокуратура Армении отклонила жалобу на решение об аресте имущества экс-президента Саргсяна.





Ходатайство адвокатов экс-президента о снятии выдвинутых против него обвинений было отклонено, несмотря на конституционные гарантии неприкосновенности.





Саргсян свою вину не признает.