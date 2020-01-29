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В Могилеве 9-летний школьник угнал машину отца и поехал в школу
Источник материала: Партизан
Житель Могилева 28 января заявил об угоне машины. Оказалось, что припаркованную у дома Audi A6 тайно взял 9-летний сын автовладельца, сообщает корреспондент агентства
Стражи порядка выяснили, что в отсутствие мужчины дома его сын-школьник взял ключ от легковушки и за рулем отправился на занятия. Мальчик в час пик смог без происшествий проехать полкилометра по оживленной улице и успешно припарковаться возле учреждения образования, после чего пошел на уроки.
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Житель Могилева 28 января заявил об угоне машины. Оказалось, что припаркованную у дома Audi A6 тайно взял 9-летний сын автовладельца, сообщает корреспондент...
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