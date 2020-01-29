В Исполкоме СНГ обсудили новую концепцию развития стран Содружества

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Концепцию дальнейшего развития стран Содружества утвердят на саммите глав государств в Ташкенте. Об этом сообщили на заседании в Исполкоме СНГ в Минске. С инициативой ранее выступил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, сообщает «МИР 24».

«Мы всегда придаем огромное значение экономическим составляющим. В новой концепции очень много уделено внимания развитию экономического сотрудничества между странами СНГ и все документы, которые подписываются в этой сфере, должны быть выполнены», – заявил первый заместитель министра иностранных дел Узбекистана Илхомжон Неъматов.

В этом году председательство в СНГ перешло к Узбекистану. В планах – около 70-ти различных мероприятий, направленных на развитие сотрудничества стран Содружества. Кроме того, сейчас в Ташкенте изучают плюсы и минусы сотрудничества с ЕАЭС.