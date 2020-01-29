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В Исполкоме СНГ обсудили новую концепцию развития стран Содружества

29.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Концепцию дальнейшего развития стран Содружества утвердят на саммите глав государств в Ташкенте. Об этом сообщили на заседании в Исполкоме СНГ в Минске. С инициативой ранее выступил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, сообщает «МИР 24». 

«Мы всегда придаем огромное значение экономическим составляющим. В новой концепции очень много уделено внимания развитию экономического сотрудничества между странами СНГ и все документы, которые подписываются в этой сфере, должны быть выполнены», – заявил первый заместитель министра иностранных дел Узбекистана Илхомжон Неъматов.  

В этом году председательство в СНГ перешло к Узбекистану. В планах – около 70-ти различных мероприятий, направленных на развитие сотрудничества стран Содружества. Кроме того, сейчас в Ташкенте изучают плюсы и минусы сотрудничества с ЕАЭС.



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Теги: Минск
 
 
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В этом году председательство в СНГ перешло к Узбекистану.
 
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