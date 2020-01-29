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"Спокойствие, только спокойствие!" Дипломаты стран НАТО рассказали Равкову о запланированных учениях
Источник материала: Партизан
Дипломаты США, Германии и Польши встретились с госсекретарем Совета безопасности Беларуси Андреем Равковым и рассказали ему о военных учениях "Защитник Европы – 2020", сообщило
Встреча состоялась по инициативе американской стороны, в ней приняла участие временный поверенный в делах США в Минске Дженифер Мур, а также военные атташе трех стран.
Стороны обсудили отдельные вопросы белорусско-американского сотрудничества и затронули проблематику международной и региональной безопасности в свете проведения военных учений НАТО "Защитник Европы – 2020".
Дипломаты рассказали Равкову о маневрах, а также заверили, что учения будут максимально открытыми и отвечающими международным соглашениям.
Учения "Защитник Европы - 2020" (Defender Europe 2020) состоятся в Литве и станут крупнейшими за последние 25 лет. В них примут участие 18 стран – 17 государств НАТО и Грузия, общая численность военнослужащих, которых привлекут на полигоны, – 40 тысяч человек. Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал их открытой демонстрацией силы, на которую республика подготовит адекватный ответ.
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"Спокойствие, только спокойствие!" Дипломаты стран НАТО рассказали Равкову о запланированных учениях
Дипломаты США, Германии и Польши встретились с госсекретарем Совета безопасности Беларуси Андреем Равковым и рассказали ему о военных учениях "Защитник Европы –...
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