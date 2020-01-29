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ОБСЕ: число нарушений режима прекращения огня на Украине снизилось
29.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Число нарушений режима прекращения огня в восточных регионах Украины в январе снизилось. Об этом заявила спецпредседатель ОБСЕ по итогам заседания трехсторонней контактной группы в Минске. Впрочем, по словам Хайди Грау, есть серьезные проблемы с безопасностью в зоне конфликта, передает телеканал «МИР 24».
Главная тема сегодняшних переговоров – итоги нормандского саммита в Париже. Кроме того, на встрече обсуждали создание новых участков разведения сил и средств, выплату пенсий и обеспечения жителей Донбасса мобильной связью.
Также на заседании говорили об особым статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
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Об этом заявила спецпредседатель ОБСЕ по итогам заседания трехсторонней контактной группы в Минске.
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