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ОБСЕ: число нарушений режима прекращения огня на Украине снизилось

29.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Число нарушений режима прекращения огня в восточных регионах Украины в январе снизилось. Об этом заявила спецпредседатель ОБСЕ по итогам заседания трехсторонней контактной группы в Минске. Впрочем, по словам Хайди Грау, есть серьезные проблемы с безопасностью в зоне конфликта, передает телеканал «МИР 24».

«Число жертв среди гражданского населения, согласно данным СММ ОБСЕ, по сравнению с концом прошлого года возросло. Помимо обстрелов, главной причиной остаются мины. Я призываю стороны принять все необходимые меры по соблюдению режима прекращения огня и усилению противоминной деятельности», – сказала Грау.

Главная тема сегодняшних переговоров – итоги нормандского саммита в Париже. Кроме того, на встрече обсуждали создание новых участков разведения сил и средств, выплату пенсий и обеспечения жителей Донбасса мобильной связью.

Также на заседании говорили об особым статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.



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Теги: Минск
 
 
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Об этом заявила спецпредседатель ОБСЕ по итогам заседания трехсторонней контактной группы в Минске.
 
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