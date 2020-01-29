ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Ужас, катастрофа и фантастика». Возможно ли в Беларуси ввести 4-дневную рабочую неделю?

29.01.2020 21:22 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Возможность введения 4-дневной рабочей недели в Беларуси обсуждали в программе «В обстановке мира».

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Есть такая идея о четырёхдневной рабочей неделе. Как вы относитесь к такой новации, если она будет?

«Ужас, катастрофа и фантастика». Возможно ли в Беларуси ввести 4-дневную рабочую неделю?

Марина Лазарь, начальник главного управления юридической работы и правового обеспечения Федерации профсоюзов Беларуси:
С точки зрения работников, для нас, как для профсоюзов, самым важным фактором, который лёг бы в основу принятия такого решения – это, безусловно, чтобы не уменьшилась заработная плата работника. И если возрастает интенсивность труда, чтобы были обеспечены условия для этого работника. В том числе, и его защита.

«Ужас, катастрофа и фантастика». Возможно ли в Беларуси ввести 4-дневную рабочую неделю?

Григорий Василевич, профессор, доктор юридических наук, член-корреспондент НАН, заведующий кафедрой конституционного права БГУ:
Действительно, считаю, что это не должно сказаться на заработной плате. И в большей степени, исходя из этого требования, в большей степени предоставить возможностей организации. Этот вопрос не новый.

В Латинской Америке в некоторых корпорациях, может быть и в США, и в Европе об этом ведут разговор, уже перешли на четырёхдневную рабочую неделю. И, в общем-то, как показывают замеры, работать стали не хуже, результат ещё даже лучше получается.

Но это, может быть, не сегодняшнего дня проблема и вопрос для нас. Но главное, чтобы люди понимали, что это не ведёт к уменьшению заработной платы. У нас в своё время была шестидневная рабочая неделя, сделали пятидневную рабочую неделю. Посмотрите, в нашей конституции не зря записали: не более 40 часов рабочая неделя должна составлять. А уже меньше – пожалуйста. Всё зависит от экономики.

«Ужас, катастрофа и фантастика». Возможно ли в Беларуси ввести 4-дневную рабочую неделю?

Андрей Карпунин, председатель Клуба финансовых директоров, член консультативного совета Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:
Это ужас, катастрофа и фантастика. На ближайшие 20 лет какая может быть четырёхдневная рабочая неделя? Нет. Это абсолютно неприемлемо ни для экономики предприятий, ни для экономики страны.

В ближайшие 20-30 лет, однозначно, нет. Возможно, в отдельных сферах переход с 8-часового на 16-часовой и шестидневный режим. Это творческие люди, это Парк высоких технологий, которые работают с перерывами, которые официально имеют право на сиесты, которые имеют право на творческие кризисы, которые мы называем в трудовом законодательстве «прогулы». Оно, конечно же, индивидуально по отраслям, по видам деятельности, по профессии, но в целом, я считаю, что такие разговоры только «разбэшчваюць».

Григорий Василевич:
Но это красиво сказано.

Игорь Марзалюк:
Творческие люди очень любят работать на фрилансе.

«Ужас, катастрофа и фантастика». Возможно ли в Беларуси ввести 4-дневную рабочую неделю?

Андрей Карпунин:
И ещё поколение Z, поколение Y. Представляете, к чему мы придём? Кто будет формировать пенсионный фонд через 10 лет? Мы с вами будем 90-летними – и будем работать и за себя, и за наших вот этих?

Григорий Василевич:
Я бы с вами поспорил. На 20-30 лет… Оглянитесь, 5-10 лет назад какие были технологии, какие сейчас. Фантастически развивается общество. И безусловно, не идёт речь о том, что это завтра. Но в перспективе, именно в этом направлении может быть развитие – это не российский опыт – что там об этом заикнулись и мы повторяем, что в России. Нет. Но апробация определённая может быть, и зависит это, действительно, от состояния экономики конкретной организации, на предприятии. Здесь это, действительно, те размышления, которые, в общем-то, уместны и нормальны. Но я понимаю, что проще сейчас сказать, что такого не должно быть, и кто-нибудь за пределами нашей студии скажет: «Так это ж приведёт к уменьшению зарплаты!» Конечно, нет. Заработная плата должна быть сохранена. Расценки и так далее. Подсчитано, что больше теряется времени как раз в этих рамках. Если человек настроен на работу 10 часов, чиновники – я работал по 12-14 часов, Игорь Александрович, Вы, наверное, тоже, многие, здесь присутствующие – мы привыкли к этой работе. Речь не идёт, конечно, о пролетариях, кто у станка, с тяжёлой физической работой. И я не говорю, что это повсеместно. Абсолютно не выступаю за это. Но то, что об этом можно подумать, поразмышлять и где-то попытаться внедрить – это было бы неплохо.

Вообще, у нас эксперименты, и в праве в том числе, они редки. Мы иногда устанавливаем общее правило какое-то, потом видим, что это правило не работает, и начинаем корректировать. И тот же Трудовой кодекс. Я не говорю сейчас об этих изменениях, и кодекс – административного срока изменения – Президент на это обращал внимание, и Уголовный кодекс. К великому сожалению, мы часто боимся идти на эксперименты.

Люди в материале: Григорий Василевич, Андрей Карпунин, Марина Лазарь, Игорь Марзалюк
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Возможность введения 4-дневной рабочей недели в Беларуси обсуждали в программе «В обстановке мира». Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:Есть такая идея о четырёхдневной...
 
Новости дня
Новости разные
 
ОБСЕ: число нарушений режима прекращения огня на Украине снизилось
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

28.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
29.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика