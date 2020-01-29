Андрей Салангин: «Была встреча, на которой мне предложили наличные деньги, чтобы закрыть все долги «Торпедо». Но если бы взял, тогда у нас была бы тема «договорняки-3»

– Сразу неплохой вариант появился со Смоленском. Там была готовая команда и тренеры. Команду не пустили в ПФЛ, но руководители очень хотели, чтобы футболисты развивались и играли. Наш вариант их устраивал. Но потом выяснилось, что молодых футболистов там очень много и, возможно, будет очень солидная компенсация. В итоге все встало на паузу.





– Как бы ты это провернул?





– Они просто перешли бы в «Торпедо». Мы бы базировались в Смоленске и приезжали на игры.





– Так можно было?





– Да. Мы же не в другой чемпионат уходили. Юрлицо оставалось бы белорусским. Просто жили бы чуть-чуть за границей. Регламент не нарушали. Базироваться можно хоть в Бразилии и летать на матчи.





Потом был вариант, который озвучил Кристине Козел. В Москве была встреча в одном футбольном агентстве. Когда обрисовывал ситуацию, давил на то, что можно засвечивать молодых игроков и все такое. Россияне думали недели две, но отказались, сославшись на то, что мало времени, чтобы все сделать. Там же в Москве была еще одна встреча, на которой мне сразу предложили наличные деньги, чтобы закрыть все долги. Но если бы взял, тогда у нас была бы тема «договорняки-3». И раз мы снялись, то мой ответ понятен.





Параллельно я выяснял про Смоленск и компенсацию. Оказалось, что «Торпедо» – клуб четвертой категории. Мы мало тратили денег на детско-юношеский футбол. А по правилам ФИФА такие клубы не платят компенсацию за переходы молодых игроков. Такая же ситуация была когда-то у «Днепра». За переход какого-то литовца клубу выставили счет в 300 тысяч долларов, но ФИФА отклонило эту компенсацию.





В итоге снова вошли в переговоры со Смоленском. И в принципе они были готовы, но сказали, что нужен еще один инвестор. Мол, их денег хватит только на то, чтобы погасить долги. Чемпионат мы не доиграли бы. И этот вариант отпал, – сказал Салангин.



