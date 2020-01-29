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Ситуацию на Брестском электроламповом заводе обсудили министр промышленности и глава Федерации профсоюзов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Ситуация на Брестском электроламповом заводе пока далека от идеала. На протяжении последних нескольких лет предприятие находится в сложной экономической ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Задолженность перед банками и таможенными органами составляет около 40 млн рублей. Периодически завод работает в режиме неполного рабочего времени. Стратегию дальнейшей работы предприятия и сохранения трудового коллектива на месте обсудили министр промышленности и глава Федерации профсоюзов.
Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
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Ситуацию на Брестском электроламповом заводе обсудили министр промышленности и глава Федерации профсоюзов
Новости Беларуси. Ситуация на Брестском электроламповом заводе пока далека от идеала. На протяжении последних нескольких лет предприятие находится в сложной...
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