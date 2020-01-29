ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ситуацию на Брестском электроламповом заводе обсудили министр промышленности и глава Федерации профсоюзов

29.01.2020 22:55 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Ситуация на Брестском электроламповом заводе пока далека от идеала. На протяжении последних нескольких лет предприятие находится в сложной экономической ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ситуацию на Брестском электроламповом заводе обсудили министр промышленности и глава Федерации профсоюзов

Задолженность перед банками и таможенными органами составляет около 40 млн рублей. Периодически завод работает в режиме неполного рабочего времени. Стратегию дальнейшей работы предприятия и сохранения трудового коллектива на месте обсудили министр промышленности и глава Федерации профсоюзов.

Ситуацию на Брестском электроламповом заводе обсудили министр промышленности и глава Федерации профсоюзов

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
При самых сложных ситуациях, мы считаем, что социальные и минимальные стандарты в условиях труда необходимо, чтобы были выполнены. У человека, который работает во вредных условиях, также должна быть и компенсация. Потому что сегодня экономить на людях нельзя. И если не будет людей, которые производят эту продукцию, тогда точно не будет работать завод.

Ситуацию на Брестском электроламповом заводе обсудили министр промышленности и глава Федерации профсоюзов


Павел Утюпин, министр промышленности Беларуси:
На 2020 год мы планируем увеличить с 12 млн объемы производства за 2019 год до 19 млн минимум. Соответственно, это рост объемов производства, добавленная стоимость, заработная плата как итог в конечном для работников, которые здесь работают.

Ситуацию на Брестском электроламповом заводе обсудили министр промышленности и глава Федерации профсоюзов


Напомним, работа Брестского электролампового завода обсуждалась на недавней встрече Президента с председателем ФПБ. Александр Лукашенко поручил подробно изучить ситуацию для выработки оптимальной стратегии вывода предприятия из кризиса.

Ситуацию на Брестском электроламповом заводе обсудили министр промышленности и глава Федерации профсоюзов

Люди в материале: Михаил Орда, Павел Утюпин
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Ситуация на Брестском электроламповом заводе пока далека от идеала. На протяжении последних нескольких лет предприятие находится в сложной...
 
Новости дня
Новости разные
 
Четвероногие холерики и сангвиники: как собаки охраняют границу на «Песчатке»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

28.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
29.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика