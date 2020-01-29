|
Купала на монгольском. Произведения белорусских классиков переведут на монгольский язык
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Произведения белорусских классиков планируется перевести на монгольский язык, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пока в Монголии знакомятся с произведениями Янки Купалы. С белорусского на свой национальный язык здесь перевели целую книгу. Она была издана в 2019 году. Тысяча экземпляров разошлась в считанные дни среди любителей творчества наших классиков. Его монгольские авторы ставят в пример.
Литературные связи между Беларусью и Монголией развиваются стремительно и с каждым годом становятся всё крепче. Белорусы в свою очередь тоже в скором будущем планируют перевести произведения монгольских авторов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Произведения белорусских классиков планируется перевести на монгольский язык, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пока в Монголии...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)