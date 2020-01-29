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Купала на монгольском. Произведения белорусских классиков переведут на монгольский язык

29.01.2020 23:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Произведения белорусских классиков планируется перевести на монгольский язык, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Купала на монгольском. Произведения белорусских классиков переведут на монгольский язык

Пока в Монголии знакомятся с произведениями Янки Купалы. С белорусского на свой национальный язык здесь перевели целую книгу. Она была издана в 2019 году. Тысяча экземпляров разошлась в считанные дни среди любителей творчества наших классиков. Его монгольские авторы ставят в пример.

Купала на монгольском. Произведения белорусских классиков переведут на монгольский язык

Литературные связи между Беларусью и Монголией развиваются стремительно и с каждым годом становятся всё крепче. Белорусы в свою очередь тоже в скором будущем планируют перевести произведения монгольских авторов.  

Купала на монгольском. Произведения белорусских классиков переведут на монгольский язык


Бадам-Очир Галаарид, писатель, журналист, заслуженный деятель культуры Монголии:
В этом году будет один из сборников разных авторов, а потом ещё у меня есть желание перевести детскую литературу. Например, есть хорошая сказка «Шубуршун и его друзья». Я хочу перевести на монгольский язык эту книгу, потому что она очень долго лежит у меня на рабочем столе. Надо людям, чтобы они узнали, что такое белорусская литература, кто классики белорусской литературы. Это хороший пример.

Купала на монгольском. Произведения белорусских классиков переведут на монгольский язык


27-я Международная книжная выставка, которая пройдет ровно через неделю в Минске, позволит писателям и переводчикам поделиться творчеством и наладить новые контакты. Здесь представят 300 экспонентов из 30 точек мира. В нашу страну иностранные авторы обычно приезжают за вдохновением и, конечно, знакомятся с нашей культурой и традициями.  

Люди в материале: Бадам-Очир Галаарид
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Произведения белорусских классиков планируется перевести на монгольский язык, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   Пока в Монголии...
 
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