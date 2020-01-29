Четвероногие холерики и сангвиники: как собаки охраняют границу на «Песчатке»

Источник материала: Виртуальный Брест

Защиту государственной границы сегодня сложно представить без служебных собак. Поиск и задержание нарушителей, противодействие контрабанде – «резюме» четвероногих бойцов многократно подтверждено на практике и в рекомендациях не нуждается.





Свою карьеру представители необычного «спецназа» начинают в возрасте 3-х месяцев, а на «пенсию» отправляются в 7-8 лет. Щенки проходят подготовку в кинологическом центре в Сморгони, который на днях отметил 25-летие. Затем их «призывают» на службу по всей республике.

Как из лохматых несмышленышей вырастают настоящие профи, Zarya.by узнавала на пограничной заставе «Песчатка» в Каменецком районе.

Пришел, увидел, обнюхал

– Всего в Брестской пограничной группе более 150 собак, которые «служат» на заставах и в пунктах пропуска, – вводит по дороге в курс дела Сергей Дмитриев, официальный представитель погрангруппы. – В обязанности первых входит следовая работа, поиск и задержание нарушителей. Вторые ориентированы на обнаружение запрещенных к ввозу предметов и веществ.

К этим четверолапым предъявляются повышенные требования в плане социализации: меньше обращать внимания на человека и больше – на запах. И, разумеется, не проявлять агрессии по отношению к окружающим. Поэтому такую «должность», наряду с немецкими или бельгийскими овчарками, часто занимают лабрадоры – пожалуй, самые дружелюбные представители собачьего семейства.





На высших строчках служебной иерархии, как правило, специальные псы, которые работают по конкретным запахам. Например, ищут наркотики или боеприпасы. В интернете о них гуляет множество мифов. Наиболее распространенный – о том, что для стимуляции поисковых качеств этих сыщиков используется тот самый «запретный плод».

– Истории из разряда легенд, – заверяет Сергей Дмитриев. – Собаки, разумеется, ориентированы на пробники и с запахом знакомы, но подсаживать их на наркотики, с одной стороны, не гуманно, а с другой – не практично. Вы где-нибудь слышали, чтобы человек-наркоман был хорошим работником? Так же и собака. Это на корню обрубит какую-то иную мотивацию. Ведь такая собачка, если обнаружит искомое, наверняка потребует и свою «долю».

Суй свой нос в чужой вопрос

«Песчатка» примерно в часе езды от Бреста. В зоне ответственности заставы чуть более 13 километров границы с Польшей. Собачье «общежитие» здесь напоминает отель в пик сезона: свободных мест нет – от слова «совсем». Сегодня в нем размещается 5 собак.

Самая юная обитательница служебных «апартаментов» – восточноевропейская овчарка Рейда – «прописалась» в питомнике пару месяцев назад. В минувшем ноябре, когда заставу открывали после масштабной реконструкции, глава Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда преподнес овчарку в качестве подарка «новоселам». Так еще одним бойцом на границе стало больше.

– А вот и моя Синтия, – наш спутник Игорь Оскирко, начальник службы собак погранзаставы, кивает в сторону выразительной «брюнетки».





Собака и ее хозяин в этом месяце отметили пятую годовщину знакомства и, в общем-то, совместной жизни. Трехмесячную малышку военнослужащему доверили, когда тот в январе 2015-го перевелся сюда на службу из войск противовоздушной обороны.

– Взял ее на руки, посмотрели друг другу в глаза и поняли, что мы – родственные души, – вспоминает он. – С того момента еще ни на день не расставались.

С младенчества Синтия демонстрировала хорошие задатки в поисковом направлении: тщательно все обнюхивала и проявляла повышенный интерес к новой местности. Привычка повсюду совать свой нос пригодилась на рабочем месте как нельзя кстати. А зоркий глаз кинолога сумел эти таланты рассмотреть и приумножить. В 8 месяцев наравне со взрослыми «коллегами» по цеху кроха отправилась на свои первые соревнования – чемпионат воинской части. И завоевала «бронзу».





Распорядок дня четвероногих помощников напрямую связан с графиком кинолога, который еще и несет службу по охране границы. Утро у Синтии обычно начинается с традиционной прогулки, затем завтрак и тренировка. Уже на протяжении двух лет главное блюдо в собачьем меню – сухой корм. Раньше, говорит собеседник, провиант готовили в котлах, из-за высоких температур он быстро портился. А сухпай, к слову, еще и очень удобно использовать на занятиях.

– Есть животные с повышенной пищевой потребностью, – поясняет кинолог. – К ним при выработке соответствующих навыков применяется лакомство. А есть, как моя Синтия, апортировщики – ориентированные на игру.





Любимые помощники в этом вопросе – мячи-пищалки. Развлекаться с ними озорная барышня готова даже после изнурительных тренировок. Причем так самозабвенно, как будто не работала и вовсе. Впрочем, вполне по-женски.

Для сравнения: брутальные парни, как Раймонд, сосед Синтии по питомнику, в подобных делах все же предпочитают… палку. Само собой, в качестве забавы: погонять за палкой для него – наилучшее поощрение за усердный труд.

– Девочки более послушные, обладают избирательным характером в последовой работе, – улыбается Игорь Оскирко. – Лично я с ними на одной волне. Мальчики же напористы, им еще нужно показать, кто здесь хозяин.





Ну а если серьезно, то и мальчишки, и девчонки в своем деле настоящие ассы. Абсолютно все розыскные собаки на «Песчатке» имеют на счету «плюсики» за поимку нарушителей. Профессиональная копилка животных пополняется и наградами в области служебного мастерства. В минувшем году таковыми порадовала Тигра, которая вместе с кинологом заняла 4-е место в личном зачете на республиканских соревнованиях среди органов пограничной службы на лучшую тревожную группу.

В послужном списке Синтии – громкое задержание нарушителей в Беловежской пуще. Пересечь белорусско-польскую границу попытались граждане Алжира, члены спортивного клуба «Скорпионы». Вычислить и обезвредить нелегалов помогла как раз она.

– В тех условиях, с которыми мы столкнулись, а это темное время суток, незнакомая местность, Синтия отработала образцово, – делится подробностями с Zarya.by кинолог. – Группу людей, разбитую в лесу, она нашла очень быстро. Причем болотистая местность значительно усложняла задачу. Требовались огромная физическая выносливость, сосредоточенность. Собака обнаружила сначала одного, затем еще двоих: один из них пытался спрятаться на дереве, а второй – в завалах, покрытых мхом. Но Синтия и там не оставила ему шансов. Уже четвертого она выследила в болоте.

Разумеется, не без помощи своего напарника. Иногда помощь заключается в том, чтобы элементарно не мешать, когда собака идет по следу. И, конечно, опытный кинолог всегда способен правильно смотивировать боевого друга. Ну, или подругу. Ведь умение работать в паре – один из главных факторов успеха.





Всё как у людей

Но что делать, если преступник искусно заметает следы и как долго сохраняется запах человека, которого необходимо найти? В полиции царской России, приводит пример Игорь Оскирко, служил доберман Треф, признанный сегодня легендой сыскной деятельности. За свою головокружительную «карьеру» Треф раскрыл более 1500 преступлений. Поговаривают, будто бы этот самородок способен был брать даже трехсуточный след. Соответствуют ли действительности впечетляющие цифры, увы, не проверишь.

– У некоторых специалистов собаки берут 24-часовой след. Но опять же нужны условия, при которых такое будет реально, – размышляет собеседник Zarya.by. – Допустим, на заслеженной местности, я не думаю, что это возможно. Результат зависит в том числе и от погоды, поры года, времени суток, наличия растительности. След может выветриться или окислиться, его могут намеренно запутать. Задача кинолога – заметить, что с питомцем что-то не так: он устал, сбился с пути или «перескочил» на другой след. Затем вернуться к этому моменту и дать собаке стимул снова включиться в поиск. Есть масса способов, как это сделать.

Однако в работе с собакой имеет значение не только знание методик, но и терпение. Не последнюю роль играет и темперамент четвероногого товарища. Наиболее оптимально для службы на границе подходят холерики и сангвиники. Меланхоликов выбраковывают еще в «роддоме» кинологического центра.





Игорь Оскирко делится очередным и, пожалуй, главным секретом продуктивного сотрудничества.

– К любому животному нужно найти свой ключик, – говорит он. – Мне рассказывали историю, когда кинолог завершил службу, а его последователь не смог отыскать к собаке подход. Не хочет работать – и все тут, хотя с предыдущим хозяином показывала высокие результаты. Разыскали номер того солдата, спрашивают у него, мол, ты пса мотивировал чем-то? «Да, – говорит, – халвой». В общем, всё как у людей.







