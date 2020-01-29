В Беларуси рванули цены на гречку. Власти на 90 дней продлили регулирование ее стоимости

Источник материала: Tut.by

В Беларуси продлили госрегулирование цен на гречку — до 28 апреля. Это решение поддержала сегодня коллегия Евразийской экономической комиссии. Напомним, временное регулирование цен на гречку в нашей стране ввели с 1 ноября 2019 года по 28 января нынешнего. В прошлом году гречка оказалась в лидерах по росту цен.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

Коллегия ЕЭК 28 января согласовала продление срока государственного регулирования цен на гречневую крупу в Беларуси на 90 дней — с 30 января до 28 апреля 2020 года включительно, сообщается на сайте организации.

В нашей стране с 1 ноября 2019 года и по 28 января нынешнего приняли решение о временном регулировании оптовых и торговых надбавок на гречку, чтобы не допустить быстрого и необоснованного роста цен на этот товар. Так, предельная максимальная торговая надбавка не могла превышать 25%. Предельная торговая надбавка применяется с учетом оптовой надбавки по отношению к отпускной цене производителя или импортера, которая не должна превышать 10%.

В 2019 году гречка оказалась в лидерах по росту цен, она подорожала на 36,4%. Сейчас 800 граммов российской гречки в наших магазинах в среднем стоит 1,8−2 рубля, а 700 граммов белорусской — около 2 рублей.

Напомним, 29 октября прошлого года Александр Лукашенко заявил , что в Беларуси урожай гречихи в этом году меньше, чем в прошлом.

— В России гречки нет вообще. Имейте в виду, что вся эта гречка утечет в Россию и мы останемся с минимумом гречневой крупы и высокими ценами. Не дай Бог, это произойдет по ценообразованию. Мы договорились, — предупредил президент.

Горисполкомы срочно направили сетевикам письма с требованием «взять вопрос на контроль».

В России в конце прошлого года начали расти цены на гречку.