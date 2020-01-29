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В Беларуси рванули цены на гречку. Власти на 90 дней продлили регулирование ее стоимости
Источник материала: Tut.by
В Беларуси продлили госрегулирование цен на гречку — до 28 апреля. Это решение поддержала сегодня коллегия Евразийской экономической комиссии. Напомним, временное регулирование цен на гречку в нашей стране
Коллегия ЕЭК 28 января согласовала продление срока государственного регулирования цен на гречневую крупу в Беларуси на 90 дней — с 30 января до 28 апреля 2020 года включительно, сообщается
В нашей стране с 1 ноября 2019 года и по 28 января нынешнего приняли решение о временном регулировании оптовых и торговых надбавок на гречку, чтобы не допустить быстрого и необоснованного роста цен на этот товар. Так, предельная максимальная торговая надбавка не могла превышать 25%. Предельная торговая надбавка применяется с учетом оптовой надбавки по отношению к отпускной цене производителя или импортера, которая не должна превышать 10%.
В 2019 году гречка
Напомним, 29 октября прошлого года Александр Лукашенко
— В России гречки нет вообще. Имейте в виду, что вся эта гречка утечет в Россию и мы останемся с минимумом гречневой крупы и высокими ценами. Не дай Бог, это произойдет по ценообразованию. Мы договорились, — предупредил президент.
Горисполкомы
В России в конце прошлого года
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В Беларуси продлили госрегулирование цен на гречку - до 28 апреля. Это решение поддержала сегодня коллегия Евразийской экономической комиссии.
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