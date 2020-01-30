Деликантный вопрос. Сколько стоит сходить в туалет?

Источник материала: Аргументы и факты

ПУСТЯТ, НО НЕ ВСЕХ

Согласно Постановлению Минздрава №102 от 12 октября 2015 года доступ для граждан в служебные туалеты, в том случае если не обустроены общественные, должен быть разрешен на автозаправочных станциях, объектах общественного питания, бытового обслуживания, в магазинах. Это означает, что любой человек с улицы мог зайти в туалет любого магазина или кафе, ничего там не покупая и не заказывая.

Однако есть еще декрет №7 «О развитии предпринимательства», подписанный в 2017 году, который утвердил санитарно-гигиенические требования к содержанию зданий и сооружений, принадлежащих субъектам хозяйствования. После этого обязанность давать доступ посетителям в служебные туалеты стала рекомендацией, и выполняется она по усмотрению собственника. Формулировка достаточно обтекаемая, поэтому пустить или не пустить в служебный туалет – решает администрация заведения. Но если, скажем, в парикмахерской есть специальный туалет для посетителей, то пустить в него обязаны, даже если стрижку вы делать не собираетесь.

При этом в документе не указано, должен ли вход туда быть бесплатным. Поэтому если за посещение туалета в кафе берут плату – это вполне законно. В некоторых заведениях существует практика: когда заказываешь что-либо из меню, на чеке пишут код, по которому можно попасть в туалет. Однако в большинстве случаев вход в туалет в кафе, ресторанах, крупных торговых центрах, на автозаправочных станциях обычно бесплатный.

ВОРУЮТ ДАЖЕ ЕРШИКИ

Стоимость посещения туалета по стране сейчас составляет в среднем 50-70 копеек за одно посещение. К примеру, городские общественные туалеты в Минске находятся на балансе УП «МАФ». Бесплатных среди них не осталось. Руководство констатирует, что платное посещение туалетов оправданно. Без контроля и без оплаты в общественных туалетах воровали все, что могли унести – туалетную бумагу, ершики и даже оборудование.

При этом вход в общественные туалеты, которые находятся на балансе предприятия, бесплатный для инвалидов Великой Отечественной войны, инвалидов и ветеранов боевых действий на территории других государств, инвалидов I и II группы, детей в возрасте до 7 лет, военнослужащих срочной военной службы, участников и ликвидаторов катастрофы на ЧАЭС. Для всех остальных граждан вход – 70 копеек. В УП «МАФ» считают, что эта цена достаточно низкая, так как тарифы на электроэнергию, воду и другие ресурсы повышают регулярно, а стоимость посещения туалета остается на прежнем уровне уже несколько лет.

Стоит отметить, что платежный терминал не всегда есть на входе в общественные туалеты. Поэтому при себе стоит иметь наличные деньги.

Тем, кому жалко отдавать 70 копеек, и кто привык справлять нужду «за углом», стоит напомнить, что подобные действия обычно квалифицируются правоохранителями по ст. 17.1 КоАП («Мелкое хулиганство»). Тому, кто облегчился в неположенном месте, грозит штраф от 2 до 30 базовых величин (сейчас – от 54 до 810 руб.) или административный арест.

К слову, список всех общественных туалетов Минска с адресами есть на сайте предприятия УП «МАФ». Также можно скачать на смартфон приложение «Туалеты Минска». Здесь указаны как платные, так и бесплатные варианты, адрес и время работы (оно может меняться в зависимости от сезона).