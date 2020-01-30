Бронзовый бедуин. Чем запомнился болельщикам спортивный январь?

Источник материала: Аргументы и факты

АВТОГОНКИ

Одно из главных событий месяца – «бронза» белорусского экипажа «МАЗ-СПОРТавто» по итогам престижного ралли-рейда «Дакар-2020». На третью ступень пьедестала поднялись Сергей Вязович, Павел Гаранин и Антон Запорощенко. Победителем гонки по итогам 12 этапов стал экипаж российской команды «КАМАЗ-Мастер» Андрея Каргинова. Второе место также у камазовского экипажа Антона Шибалова. В ралли принимали участие еще два белорусских экипажа. «МАЗ-СПОРТавто» Алексея Вишневского в итоге стал восьмым, Александра Василевского – 12-м. В 2020 году «Дакар» впервые проходил на Ближнем Востоке, куда старты перебрались после 11 лет проведения гонок в Южной Америке.

«У нас было много ожиданий по климатическим условиям. Но было комфортно: ночью температура составляла где-то 5 градусов тепла, днем – до 30 градусов, – отметил Сергей ВЯЗОВИЧ. – Гонка была насыщена различными спецучастками. Начинали скоростными и каменистыми отрезками, а потом перешли к бездорожью и дюнам. Все грузовики МАЗа финишировали, заняв достойные места в итоговом протоколе, это хороший результат для белорусской команды».

Примечательно, что это не первый подиум на «Дакаре» для Сергея Вязовича. В 2018 году его экипаж завоевал «серебро». В прошлом году Сергей Вязович занял шестое место, Александр Василевский стал восьмым, Алексей Вишневский – 11-м.

ТЕННИС

Январь ознаменовался началом теннисного сезона. Наивысшего результата достигла первая ракетка Беларуси Арина Соболенко, которая на турнире в Аделаиде дошла до полуфинала, обыграв по ходу соревнований экс-первую ракетку мира румынку Симону Халеп. Однако на турнире Большого шлема у нее традиционно не сложилось – поражение в первом же круге Australian Open-2020, как и у Александры Саснович.

Немного лучше у наших девушек получилось выступить в парном разряде. Арина Соболенко вместе с бельгийкой Элизе Мертенс добралась до четвертьфинала, а Александра Саснович в паре со словачкой Викторией Кужмовой – до третьего круга. Впереди турниры на североамериканской земле, а также матч Кубка Федерации.

Порадовали белорусские мужчины. Сразу два наших представителя попали в основную сетку одиночного разряда турнира Большого шлема. Илья Ивашко, преодолев три круга квалификации, остановился в стартовом раунде основных соревнований, Егор Герасимов дошел до второго круга.

ПО-ЗИМНЕМУ

Ряд обнадеживающих результатов в преддверии февральского Чемпионата мира показали наши биатлонисты. Анна Сола неожиданно для многих стала четвертой в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе. Этот результат – лучший для сборной Беларуси на Кубке мира с марта 2018 года. Тогда в своей последней гонке на таком уровне Дарья Домрачева стала первой в масс-старте в Тюмени. С тех пор выше пятого места из наших спортсменов подняться никому не удавалось.

«Я сама пока не понимаю, как это сделала. Но могу сказать однозначно, что это самая тяжелая гонка. Как бы тяжело не было до этого, но, когда уходишь с огневого рубежа на «ноль», сразу намного больше сил. До этого, к сожалению, не справлялась со стрельбой, поэтому, может, где-то и проигрывала ходом. Не думаю, что штиль помог. Потому что у меня на тренировках, пусть это был и штиль, все равно в последнее время не складывалась стрельба», – поделилась впечатлениями после гонки Анна СОЛА.

Радует стабильностью мужская биатлонная команда. Три попадания в восьмерку сильнейших в трех последних эстафетах. А в Оберхофе парни и вовсе стали пятыми. Это лучший результат белорусской эстафетной четверки за последние 11 лет.

Стоит также отметить результат юной белорусской биатлонистки Юлии Ковалевской. На III зимних юношеских Олимпийских играх в Лозанне наша спортсменка стала третьей в индивидуальной гонке. Кроме того, в составе интернациональной хоккейной команды «золото» завоевал белорус Илья Корзун.

В Нидерландах прошел чемпионат Европы по конькобежному спорту-2020. В копилке сборной Беларуси оказалась одна награда. «Бронзу» в командной гонке преследования завоевали Татьяна Михайлова, Марина Зуева, Евгения Воробьева и Анна Нифонтова. Еще дважды белорусы останавливались в шаге от пьедестала. В медальном зачете наша сборная с одной «бронзой» разделила седьмое место с командами Польши и Швейцарии.



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ИГРОВЫЕ ВИДЫ

В Минске состоялся чемпионат Европы по индор-хоккею среди женских команд. На радость нашим болельщикам «золото» первенства выиграла сборная Беларуси. В финальном поединке белоруски были сильнее спортсменок из Нидерландов – 1:1 (4:3 по буллитам). Отметим, что ранее женская национальная команда Беларуси завоевывала «бронзу» на чемпионатах Европы 2016 и 2018 годов. Кроме того, в 2018 году белоруски стали третьими на Кубке мира.

Мужская гандбольная сборная выступила также выступила на чемпионате Европы. По ходу турнира команда Юрия Шевцова одержала три победы над сербами (35:30), черногорцами (36:27) и чехами (28:25), сыграла вничью с австрийцами (36:36), а также потерпела поражение от хорватов (23:31), немцев (23:31) и испанцев (28:37), которые в итоге и стали победителями турнира. Этот результат позволил сборной Беларуси занять 10-е место на турнире.

«Доволен командой, тем, как она провела турнир. Думаю, это был наш лучший турнир. Мы выиграли все матчи, которые должны были выиграть. Мы попробовали противостоять фаворитам. Еще раз повторю – попробовали. Но никто не говорил, что мы фаворитов обыграем», – отметил главный тренер Юрий ШЕВЦОВ.