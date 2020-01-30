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Водная феерия. Чем примечательная новая программа Белгосцирка?

30.01.2020 06:34 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Водная феерия. Чем примечательная новая программа Белгосцирка?
Мария Бакалкина покажет эквилибр на рояле. © / День

ФЭНТЕЗИ ПАРК

2019 год был особенно знаменателен для Белорусского государственного цирка, которому исполнилось 60 лет. На протяжении всего юбилейного сезона жизнь цирка была наполнена интересными событиями. На манеже представили программы «Чудесный дом», «Парад оле-оле-оле!», «Цирки мира», а кульминацией сезона стал ІІ Минский международный фестиваль циркового искусства, который собрал свыше 100 артистов из 18 стран и заслужил высокую оценку экспертов.

Нынешний сезон хоть и не юбилейный, но обещает быть не менее насыщенным. Первое громкое событие – уже стартовавшая с 1 февраля новая программа «Водная феерия. Фэнтези парк». В разговоре с «АиФ» представитель «Белгосцирка» Татьяна УЛАСИК отметила, что новое представление сочетает яркие цирковые номера разнообразных жанров, шоу фонтанов и лазерную инсталляцию. Это 200 тонн воды, сотни водных струй под самым куполом цирка и фееричные водопады.

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Водные «процедуры» на манеже белорусского цирка – не в новинку. Зрители наверняка помнят шоу гигантских фонтанов, которые с успехом проходили в Белгосцирке несколько лет назад. Теперь появилась возможность вновь окунуться в водную феерию.

ЛЬВЫ И МЕДВЕДИ

В новом представлении примут участие белорусские и зарубежные артисты. Большое внимание уделено дрессированным животным. Андрей Ильин представит номер с умными собачками, Анна Бакаева постарается удивить публику дрессированными обезьянами, на манеже появятся медведи, а также морские львы под руководством Алексея Гаврилова.

Традиционно будут представители воздушной гимнастики (Роман Кронжко и Ангелина Прохорова), эквилибристики (Мария Бакалкина, Владимир Ерофеев), акробаты (Александра Полунчукова), силовые атлеты (Богдан и Дмитрий Казаковы) и другие артисты различных жанров.

И какой же цирк без клоунов? На этот раз в Минске выступят знаменитые Александр и Бэлла Червоткины. Это продолжатели знаменитой династии цирка, которые некоторое время жили в США, участвовали в создании многих популярных американских шоу на Бродвее и в Лас-Вегасе, а теперь радуют своими номерами публику СНГ, в том числе белорусских зрителей.

Водная феерия. Чем примечательная новая программа Белгосцирка?
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ЦЕНА ВОПРОСА

Представители Белгосцирка отмечают, что в последние несколько лет цены на билеты в цирк существенно не меняются. Ценовой диапазон – на любой кошелек. Стоимость билета на представление «Водная феерия. Фэнтези парк» составляет от 7 до 102 рублей. Самый дорогой вариант – места в центральной ложе. Цена на первые ряды основных секторов – около 30 рублей. Дети до трех лет допускаются на представления бесплатно, но без предоставления отдельного места. Программа будет демонстрироваться публике до 10 мая.

КСТАТИ

С 16 по 26 января 2020 года в Монте-Карло проходил 44–й Международный Фестиваль циркового искусства. Это мероприятие считается одним из самых выдающихся цирковых фестивалей в мире. Завоевание одной из его наград – показатель высокого уровня мастерства и престижа артиста. В этом году в Фестивале принимали участие артисты цирка разнообразных жанров из 16 стран – Китая, России, Японии, Швейцарии, Бельгии, США, Японии. Среди участников – артист Белгосцирка, дрессировщик Сергей Нестеров, который покорил жюри и завоевал «Серебряного клоуна».

Водная феерия. Чем примечательная новая программа Белгосцирка?
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Теги: Минск
 
 
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Что покажут артисты Белорусского государственного цирка своим зрителям в новом сезоне? Чем примечательная новая программа? Сколько сейчас стоит билет в цирк? Об...
 
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