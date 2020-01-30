Изменения в феврале. Какие перемены ожидают нас в конце зимы?

Источник материала: Аргументы и факты

ПОСОБИЯ И ПЕНСИИ

С 1 февраля в Беларуси изменится размер пособий на детей до трех лет. В частности, пособие на первого ребенка теперь составит 405,48 руб. (сейчас – 376,11 руб.), на второго и последующих детей – 463,4 руб. (сейчас – 429,84 руб.). На ребенка-инвалида до трех лет выплаты вырастут до 521,33 руб. в месяц (сейчас – 483,57 руб.). Напомним, пособия на детей до трех лет изменяются в Беларуси два раза в год – в феврале и в августе. Их размер зависит от того, как изменилась средняя зарплата по стране. Если средняя «получка» падает или не изменяется, то размер пособия остается на прежнем уровне, а если растет, то следом поднимают и пособия.

С 1 февраля также пересмотрят размер разовых выплат в связи с рождением ребенка. Он зависит от бюджета прожиточного минимума (БПМ), который с начала месяца в среднем на душу населения составит 239,87 руб. Прибавка – 8,04 руб.

Единовременное пособие в связи с рождением первого ребенка с 1 февраля составит 2398,7 руб. (сейчас – 2318,3 руб.), а при рождении второго и последующих детей – 3358,18 руб. (сейчас – 3245,62 руб.). Единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в государственных организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, вырастет до 239,87 руб. (сейчас – 231,83 руб.).

БПМ также применяется при определении размеров минимальных трудовых и социальных пенсий, надбавок, повышений к пенсиям и доплат людям старших возрастов. Правда, серьезной прибавки ожидать не приходится. К примеру, доплаты к пенсиям неработающим пенсионерам, достигшим 75 лет, увеличатся на 1,51 руб., достигшим 80 лет – на 2,01 руб.

Также Минтруда утверждены размеры минимальных потребительских бюджетов (МПБ) в расчете на месяц. С 1 февраля размеры МПБ на человека составят: для трудоспособного населения – 479,88 руб., пенсионеров – 375,65 руб., студентов – 355,65 руб., детей в возрасте до 3 лет – 304,66 руб., детей в возрасте от 3 до 6 лет – 401,78 руб., детей в возрасте от 6 до 18 лет – 407,68 руб., члена семьи из четырех человек – 374,89 руб., члена молодой семьи из трех человек – 408,51 руб.

Новые размеры БПМ и МПБ будут действовать до 30 апреля 2020 года.



С 1 февраля в Беларуси подорожают некоторые марки сигарет Подробнее

«ШЕНГЕН»

С 2 февраля вступит в силу пересмотренный Визовый кодекс Евросоюза, который, помимо прочих изменений, предусматривает увеличение визового сбора для граждан всех стран – до 80 евро. Эту сумму теперь придется заплатить за «шенген» и белорусам.

Напомним, в начале января 2020 года Беларусь и ЕС подписали соглашение об упрощении визового режима. Оно предусматривает, что цена на «шенген» для белорусов снизится до 35 евро. Однако до этого должны быть выполнены некоторые процедуры. Предполагается, что виза для наших граждан подешевеет с 80 до 35 евро с 1 июня 2020 года.

ЧТО ЕЩЕ?

В феврале бюджетники получат январские зарплаты, которые будут рассчитаны по новым правилам. Напомним, для бюджетников с 1 января 2020 года ввели новую схему расчета зарплат. Одно из основных изменений: тарифную ставку первого разряда заменили на базовую ставку. Власти ранее уверяли, что из-за новой схемы падения зарплат не должно произойти, но без учета премий.

В феврале за некоторые почтовые услуги придется платить больше. С 30 января «Белпочта» увеличила тарифы по пересылке почты внутри страны. В частности, стоимость пересылки заказного письма массой до 20 г для физлиц увеличилась на 8 коп. и стоит 1,98 руб., для юрлиц – 2,04 руб. Тарифы на пересылку внутренних отправлений ЕМS, отправлений «Е-commerce», услуги линейки «Комфорт», услуги «Почтовый курьер» повысились в среднем на 5%.

Также «Белпочта» и часть банков пересмотрели комиссию за платежи в кассе. Размер комиссии в среднем составляет от 60 коп. до 5 руб. за один платеж. Некоторые банки размер комиссии определяют в процентах от суммы платежа. О подобных изменениях ранее объявили Беларусбанк, БПС-Сбербанк, Паритетбанк.

С начала месяца в стране традиционно подорожают сигареты. Цены на некоторые марки вырастут сразу на 30-35 коп.

Для школьников из первых-вторых классов (третьих классов – для учащихся с особенностями психофизического развития с 5-летним сроком обучения на I ступени общего среднего образования) в третьей четверти проводятся дополнительные зимние каникулы – с 17 по 23 февраля 2020 года.