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«Почему белорусские овощи дороже импортных?»

30.01.2020 06:39 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

«Почему белорусские овощи дороже импортных?»
АиФ

«Почему белорусские овощи дороже импортных?» Чем полезны зимой «пластмассовые» помидоры?
Как понимать, что фрукты и овощи, выращенные за многие тысячи километров от Минска, привезенные к нам издалека, стоят дешевле, чем продукция местного агрокомбината, находящегося буквально в пригороде? Это касается, в частности, огурцов и помидоров.

Помутнение рассудка какое-то!

Д. Солодко, Минск

 
Теги: Минск
 
 
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АиФ Чем полезны зимой «пластмассовые» помидоры? Как понимать, что фрукты и овощи, выращенные за...
 
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