Минска, привезенные к нам издалека, стоят дешевле, чем продукция местного агрокомбината, находящегося буквально в пригороде? Это касается, в частности, огурцов и помидоров.
Помутнение рассудка какое-то!
Д. Солодко, Минск
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«Почему белорусские овощи дороже импортных?»
30.01.2020 06:39 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Минска, привезенные к нам издалека, стоят дешевле, чем продукция местного агрокомбината, находящегося буквально в пригороде? Это касается, в частности, огурцов и помидоров.
Помутнение рассудка какое-то!
Д. Солодко, Минск
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